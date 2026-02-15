飲む「なめらかプリン」が復活登場！ 振る回数で食感変わる新感覚ドリンク
2024年に「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念して数量限定で展開され反響を呼んだ「のむメイトーのなめらかプリン」が、2月24日（火）から、全国の取扱店で復活発売される。
【写真】容器を振る回数で食感が変化！ 「のむメイトーのなめらかプリン」の詳細
■内容量は「メイトーのなめらかプリン」約2倍
今回数量限定で復活登場する「のむメイトーのなめらかプリン」は、「メイトーのなめらかプリン」が「なめらかすぎて飲める」というファンの声をヒントに開発した新感覚のプリン飲料。
ドリンクでありながらプリンの香りや後味が満喫できる本商品は、「メイトーのなめらかプリン」の3大要素である“くちどけ”、“なめらか食感”、“濃厚な味わい”を忠実に再現。加えて、もったりとした口当たりにすることで、ストローで吸ってもプリンのような食感を感じられるようこだわっている。
また、容器をタテに振る回数で好みの食感に調整することが可能。1回なら「どろっと」、5回なら「とろっと」、15回なら「なめらか〜食感」と変化させることができ、商品開発担当がおすすめする黄金回数はとろける食感とクリームの香りをしっかり堪能できる5回だという。
【写真】容器を振る回数で食感が変化！ 「のむメイトーのなめらかプリン」の詳細
■内容量は「メイトーのなめらかプリン」約2倍
今回数量限定で復活登場する「のむメイトーのなめらかプリン」は、「メイトーのなめらかプリン」が「なめらかすぎて飲める」というファンの声をヒントに開発した新感覚のプリン飲料。
また、容器をタテに振る回数で好みの食感に調整することが可能。1回なら「どろっと」、5回なら「とろっと」、15回なら「なめらか〜食感」と変化させることができ、商品開発担当がおすすめする黄金回数はとろける食感とクリームの香りをしっかり堪能できる5回だという。