ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で2日連続でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行い、二塁打を2本放った。練習後、メディアの取材に応じ、15日（日本時間16日）のキャンプインに向けての心境を語った。

今月8日（同9日）からキャンプ施設で練習を継続。新天地では当初は緊張したが「チームメイト、スタッフ、コーチ、すごくいい人ばかりで。今はもう慣れましたし、やりやすく、楽しくやってます」と笑顔で振り返った。コミュニケーションについては「拙い英語ですけど、なんとか伝えようとして。ジェスチャーしながら頑張ってます」と話した。

ヤクルトからポスティングシステムを使用し、2年総額3400万ドル（約53億3800万円）でWソックスに入団。日米両国から注目を集める今季となるが「プレッシャーはあまり感じてないです。日本にいる時から、いろんな人に注目されるのは慣れてきたので。あとは、言葉を理解して頑張りたいなと思います」と自然体を強調。一、三塁の守備練習については「やるしかないですし。それは自分の中でもやりたいことですし。そこの課題をしっかり潰していくっていうことが僕のやるべき仕事」と意気込みを示した。

パワーヒッターとしてドジャース・大谷翔平と比較されるのことは避けられない。大谷ほどのパワーを持つかと問われ「頑張ります」と笑顔で返答。大谷はじめ、メジャーで活躍する選手達には連絡を取ったと明かした上で、大谷からは「頑張れ」とエールを受けた。渡米後の楽しかったことを問われ「毎日」と即答。楽しみながら、実力を磨き、期待に応える活躍を示していく。