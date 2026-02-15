◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末 守司】初出場の二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５点で銀メダルだった。１回目で１４０メートルのビッグジャンプを見せトップに立ったが、２回目は１３６メートルと伸ばせず首をかしげた。「悔しー、悔しいっす」と第一声。「２本目失敗してしまった。うまくいけば、というのがどうしても頭によぎってしまった。もしかしたらまた銅メダルなんじゃないかと思った」と振り返った。

今大会で個人ノーマルヒル、混合団体の銅に続く３つ目のメダル。日本ジャンプ陣では五輪歴代最多となり船木和喜、原田雅彦、葛西紀明、小林陵侑ら歴史に名を残す偉大なるジャンパーたちと肩を並べたが、喜びを悔しさが上回った。ジャンパーで世界選手権の出場経験のある父・学さんがこの日も現地で見守った。ノーマルヒルでは歓喜の抱擁を見せた２人だったが、この日は父に抱きつき「ごめん」と謝り、号泣した。

現地で取材に応じた学さんは「堂々と泣いていたのは中学以来かなと思います」と思い返し、二階堂とのやり取りを明かした。

「蓮はしょぼんとしてたから、顔見た瞬間に落ち込んでるなと。だから（ノーマルヒルで）銅を取った時とは違う、もうすごい悔しさを感じた。そしたら向こうから、泣きながら『ごめん』とも言ったので。『そんなことないよ。やってきて、精一杯やってきた結果なんだから喜べって。お前これで満足するんだ』って（伝えた）」

銀メダル獲得したにもかかわらず、二階堂が涙を流した理由も推し量った。

「本人は（１本目を終えて首位に立って）もう楽勝と思っていたんだと思うんですよ。そのぐらい自分でマインドコントロールかけてたんだと思うんですよ。楽勝、楽勝って。言葉汚いかもしれないけど、（取材などで）軽く思われるような言葉を発してるのは、自分でその世界に入って、マインド（コントロールを）かけていたんだと思うんですよね。そのぐらいじゃないと、やっぱり世界で（自分を）貫くのは（難しいから）」

最後に学さんは「初出場の中のこの雰囲気で自分に負けない自分がいて、銅メダルも取りました。シルバーも取りました。ゴールドじゃなかったら悔しいっていうぐらい、これってものすごい成長だと思う」と誇らしげに称えた。