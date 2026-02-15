◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ ▽第２節 藤枝２―０松本（１４日・藤枝総合）

今季就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）率いるＪ２藤枝が、Ｊ３松本山雅に２―０で快勝し、公式戦２戦目で初勝利を飾った。後半１５分、新加入のＦＷ菊井悠介（２６）が、フリーキックで古巣相手に先制点を奪取。同３１分にはＰＫを冷静に沈め、リードを２点に広げた。守備陣も最後まで集中を切らさず、無失点で試合を締めくくった。

勝利のホイッスルが響くと、槙野監督はピッチ際で太田ヘッドコーチに抱きしめられた。その後にスタッフ、選手が次々と集まり、互いに肩を抱き寄せて勝利の輪が広がった。「ホッとしています。ただ、甘んじることなく、監督としての幅を広げていきたい」。Ｊ公式戦２試合目で初白星をつかみ、表情を和らげた。

チームが掲げる「一体感＋１」。指揮官は「選手１１人にプラスワンとして、圧力をかける」姿を体現した。黒スーツ姿でピッチ際に立ち、大きな身ぶりで指示を送った。後半７分には、左サイドから中村優が切り込んだ場面で倒されたがファウル判定がなく、ジャッジへ猛抗議。監督として初のイエローカードを受けた。「流れを変える狙いがあった。チームに迷惑をかけたかもしれないが、スイッチが入ったのではないか」。指揮官の奮起に選手も呼応、菊井の２得点へとつながった。

引退後の３年間は神奈川県社会人リーグの品川ＣＣで指導者経験を積んだ。タレント活動も行っていたが、就任を機に退いた。開幕戦は岐阜に０―２で敗戦。試合でしかぬぐえない感情もある。「きょう勝った中でも残るモヤモヤや、（勝ったことで）安ど（もできる）。その中で日々を過ごせる。やはりこのサッカー界に戻ってきて良かった」と真剣勝負の舞台に復帰した喜びをかみしめた。

若手監督だからこそ築ける距離感もある。新加入で背番号１０を背負う菊井は、大学卒業後から４年間プレーした古巣との初対戦。槙野監督は「さまざまな葛藤の中で戦わなければならない」と思いやり、試合前には選手に「菊井をサポートしてくれ」と呼びかけ、キャプテンマークを託した。立役者は「みんなが僕のために戦ってくれた。槙野監督らしい粋な計らいだと思いました」と感謝する。

前節からの１週間、選手個別に、映像を見せ、助言を送りながら寄り添ってきた。次戦は２１日にホーム開幕３連戦の最後となる甲府戦だ。「我々が目指す攻撃的なサッカー。相手が動きを読んでいても止められない攻撃は出せた。選手たちにも、もっと良くなると言いました」。青年監督が新風を送り込み、チームをさらに強くする。（伊藤 明日香）