¡¡Éã¤â°¦Â©¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê£Ì£È¡¢£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡Ë¤Èº®¹çÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬£±²óÌÜ£±£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²²óÌÜ£±£³£¶¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹ç·×£²£¹£µ¡¦£°ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ËÜÌÜ¤Ç£±²óÌÜ£²°Ì¤Î¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉã¡¦³Ø¤µ¤ó¤«¤é¥Ï¥°¤µ¤ì¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿³Ø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¡Ë»ä¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë¤±¤É¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥á¥ó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤Ç£²ËÜÌÜ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ©»Ò¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊúÍÊ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ¡¤Î´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤·¤ç¤Ü¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÆ¼¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤¹¤´¤¤²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤éµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤´¤á¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Éã¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢´î¤Ù¡£¤ªÁ°¤³¤ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤ó¤À¡£¡Ê£±£¶Æü¡áÆ±£±£·Æü¤Î¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¡Ê¾®ÎÓ¡ËÎÍÐÒ·¯¤È£²¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î£×ÇÕ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥É¥á¥ó¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤Îà¥ê¥Ù¥ó¥¸á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Ø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÍÐÒ·¯¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ð¡Ê¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£