◇プロ野球ファーム▽練習試合・ハヤテベンチャーズ静岡３―２オイシックス新潟（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）

プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡が１４日、ちゅ〜るスタジアムでオイシックス新潟と今季初の練習試合を行い、３―２で勝利した。５投手の継投で３安打２失点に抑えて逃げ切り勝ち。ネーミングライツの契約問題で「くふうハヤテ」から「ハヤテ」にチーム名が変わって初実戦で白星を飾った。

５回から３番手で登板した元ＤｅＮＡの池谷蒼大（２６）が２回を投げ、１四球を出しながら無安打無失点投球だ。「制球力が課題だったのに、四球を出したし、もっと出力を上げないと（いけない）」と反省。それでも「勝つことはいいこと。チームを勢いづけたい」。幸先のいいスタートを喜んだ。

加入２年は最下位に沈んだ。１年目は２８勝（８４敗８分）、２年目は３５勝（８６敗２分）だった。「今季は５０勝」という目標を掲げる赤堀元之監督（５５）は「まだこれからだけど、いい試合はできた」と手応え。３年目のハヤテが違いを見せる。