アマチュアゴルファーがやるべきアドレスからの始動とは！？

始動で左ハンドルを切るとクラブがプレーンに乗る

スイング中のクラブフェースは閉じて→開いて→閉じる、という話をしましたが、その挙動を理解して上手にボールを打つためには始動が非常に重要です。

アマチュアのスイングではテークバックでいきなりフェースを開いてしまう場合が多く、これだとクラブがインサイドに引かれて切り返しでループした後、アウトサイドから下りてくるような挙動が起こったり、あるいはいきなりアウトサイドに上がってそのまま下りてくるということになりかねません。いずれにせよクラブを正しく使うことはできませんから、このような始動を行っているのであれば修正が必要です。

イメージとしては、ハンドルを左に切るような始動が正しい動きです。肩を縦に回すことを意識して手元を先行させるようにテークバックすると自然にこの形になります。手元が肩口あたりまで上がったら切り返し、このとき手元が左に動くとクラブは右に旋回すると共にフェースが開き、右ハンドルを切った状態になります。そこからシャフトを回してフェースをスクエアに戻してインパクトを迎えます。

始動の左ハンドル→切り返しの右ハンドルという動作の流れがあれば、クラブは自ずとプレーンに乗ってきます。

テークバックでフェースを開くことは右ハンドルを切る動きになります。これを真逆の左ハンドルを切ることで、その後の動作が自然に正しくなりますので、ぜひ始動のイメージを変えてみてください。

