アマの憧れ！スピンが入ったバンカーショットの打ち方とは？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

バンカーショットのかくもディープな世界！

私がたびたび言ってることなんですが、良いスイングを作ってもスコアが良くなるとは限りません。なぜならば、ある程度平らのよい状態でショットを打てることはほとんどないからです。極端な話、18個のティーイングエリアでしかチャンスはないんですよね。スイングを作り上げて、ベストの状態でクラブを振れるのは1ラウンドのうち18回で、それ以外はライも違えば、ボールのポジションも違うので、完璧なパフォーマンスというのはできません。たまたま平らだとしても、練習場で打っているフルスイングの距離と同じ距離が残ることはほぼありませんから、ある意味、コースで打つのはすべて特殊なショットといっても過言ではないのです。

バンカーショットなんて特殊なショットの最たるものでしょう。ですから上手くなるには経験を積むしかないし、砂質や打ち方など、バンカーに関する知識を増やすことも必要です。われわれプロにとってやさしいのはピンが近い場合です。凄く近いのではなくて、適度に近い場合、砂も柔らか過ぎず硬過ぎずといった状況では、出せばまず寄るわけですから「美味しい」バンカーショットなのです。それに比べ、ピンが遠い場合は難しいですね。特にエクスプロージョンで届かない距離は難易度が高くなります。私の場合、試合に出ているときは60ヤードまでならエクスプロージョンで打てました。エクスプロージョンといっても、ごく薄く砂を取るので、見た目にはクリーンヒットしているようですが、フェースに砂の噛んだ後がつくぐらい、ほんのわずかダフらせて飛ばすテクニックがあるのです。

最近のコースには「ウェイストエリア」といって、地べたがそのままになっているような場所がありますけど、これも特殊なショットですね。地面が硬い場合が多く、そういうところから打つとバンスが跳ねやすいので、バンスのないPS (ピッチングサンド)などでエクスプロージョンします。もちろんクリーンヒッ トもしますよ。ボールが沈んでいなければ、ボールの横っ面をカチーンと打ってあげればボールは止まります。こんなのは、そういう状況もありますよ、っていう話なんですが、アマチュアが興味があるというか、憧れるのはスピンが入ったバンカーショットでしょうから、これについて少しお話ししようと思います。もちろんプロはいつでもどこでもスピンをかけようと思っているわけではなくて、スピンの入る砂と入らない砂があるということです。ボールが少し沈んじゃってるような砂は、どうしてもフェースとボールの間に砂が噛むわけですから、摩擦も少なくなりスピンは入らないんです。それに比べ、ちょっと粗めの砂で、ボールが沈んでないような状況では、クラブが砂に刺さらず滑ってくれるので、スピンがよくかかります。

また、雨上がりで砂が土みたいになっているときは、エクスプロージョンで打っても、ソールが跳ねてフェースがボールとくっつくのでドン、キュキュッと止まります。つまりボールとフェースの間に砂が入るか入らないか、によってスピンが入るかどうかは決まるのであり、スピンを入れたいなら、それができる状況なのかどうかを見極めることが大事です。面白いのは、日本のプロとアメリカのプロではバンカーの基本的な打ち方が違うんですよ。アメリカの選手は砂を多く取って足を使うバンカーショットを打ってきますけど、日本人選手は砂を極力取らず、球だけを拾ってスピンで止めるタイプが多いんです。これはアメリカの砂が柔らかくてボールが沈んでいることが多いからですね。それに比べ日本のバンカーは砂が締まっている場合が多いので、スピンをかけやすいのです。

自分がアメリカに行ったときもそうでしたが、カツーン、キュッキュッ!っていうバンカーショットを打つと驚いて「どうやって打ってるの?」と聞いてくるんですよ。彼らはバンスの分厚いサンドウェッジを使っているからそういうショットは打てないけれども、私はバンスの薄いサンドウェッジで、しかもなるべくバンスを使わずに打っているからそういうショットになるんですね。砂をあま り噛まさない打ち方を日本で覚えて、それをそのままやっていただけのことです。さらに言うなら、もう1つスピンをかけるテクニックがあって、それはスピンがかかっている間にグリーンに着地させる打ち方です。どういうことかというと、バンカーショットは通常、グリーンに向かって打ち上げていくじゃないですか。そのとき、バーンと打ち上げて、ボールが放物線を描いて落ちてきてグリーンに着地するのが普通ですが、放物線の頂点で着地させる技があるんですよ。たとえばボールが毎分7000回転で飛んでいくとして、頂点での7000回転で着地する場合と、落下が始まってからの7000回転で着地するのでは、止まり方が大きく違うんです。

落下してからだとボールの重力が前に進もうとする力が多少なりとも働いていますが、頂点は無重力状態のようなもので、そこで着地するとぴったり止まるのです。日本人選手は割とこういう狙い方をします。青木功プロなんて抜群に上手かったですよね。私も得意なほうだったので、アメリカの選手に驚かれたというわけです。スピンをかけようがかけまいが、要はピンに寄ればいいわけですけど、スピンがかかったりかからなかったりという理屈は理解しておいたほうが、バンカーショットの向上にはつながるでしょうね。ソールが丸くて厚いサンドウェッジでドン!と打つと、フェースとボールの間に砂が噛むので摩擦がかかりません。ですから高さで止めたいときは上に打ち出しますし、距離が欲しいときは前に打ち出していけばいいわけです。一方、ソールが平らでバンスがないサンドウェッジを硬い砂の上で滑らせると、コンクリートの上のボールを打ったときのように、ソールが跳ね返ってフェースとボールがくっつくんですよ。くっつくということはMAXの状態でスピンが入っているということなので、落ちた瞬間にキュッと止まるわけです。

