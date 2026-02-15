リバプールが右SBジョーンズ弾皮切りに3発でFA杯4回戦突破!! 苦境ブライトンは三笘薫が途中出場も完封負け
[2.14 FA杯4回戦 リバプール 3-0 ブライトン]
FAカップ4回戦が14日に行われ、リバプールはブライトンに3-0で勝利した。ブライトンは直近のリーグ戦13試合で1勝と苦しむなかでFA杯敗退が決定。MF三笘薫は1月11日のFA杯3回戦以来となるベンチスタートだった。
リバプールは右サイドバックのDFコナー・ブラッドリーとDFジェレミー・フリンポンが依然として負傷離脱中で、今月11日に行われた直近のリーグ戦では右SBに入ったMF遠藤航が負傷交代。MFドミニク・ショボスライなどのスクランブル起用が続くこのポジションにはこの日、MFカーティス・ジョーンズが入った。
前半14分、ブライトンは自陣FKのクイックリスタートからMFディエゴ・ゴメスが中央をドリブルで進み、ペナルティエリアに入るところで右へ流れながら右足を振る。ただシュートとパスの間のような形となってゴールを脅かすには至らなかった。
前半36分にはリバプールが左サイドからのFKを獲得した。キッカーのソボスライはシュート性の強烈なキックをゴール方向へ蹴り込むと、FWコーディ・ガクポが頭でコースを変えてゴールネットを揺らしたがオフサイドだった。続く同38分、マック・アリスターが自陣のFKを素早く初めて左サイドのスペースへ浮き球を供給。これに反応したDFミロシュ・ケルケズがペナルティエリア左からシュートを放つもGKジェイソン・スティールにセーブされた。
試合が動いたのは前半42分。リバプールのガクポが左サイドから斜め後方のMFアレクシス・マック・アリスターにパスを出したものの、マック・アリスターはプレスに来た相手DFに足を出されてボールロスト。それでも左サイド深くへ流れたボールをケルケズが左足ダイレクトで折り返すと、ゴール前に走り込んだジョーンズがゴールに流し込み、左サイドバックから右サイドバックの関係性でゴールを奪った。
追いかけるブライトンは前半45+1分、DFルイス・ダンクが前線のD・ゴメスにパスを出すと、マークにつく相手DFジョーンズがバランスを崩して転倒。D・ゴメスはGKと1対1になったが、DFフィルヒル・ファン・ダイクがプレスをかけてくるなかで放ったシュートはGKアリソン・ベッカーにセーブされた。
リバプールの1点リードで折り返した後半8分、ブライトンはMFパスカル・グロスが蹴ったFKをダンクがゴール前へ折り返して決定機を作った。DFヤン・ポール・ファン・ヘッケとMFジャック・ヒンシェルウッドが飛び込んだ一方でリバプールの選手は反応が遅れていたが、ここで立ちはだかったのがGKアリソン。左手を伸ばしてファン・ヘッケの手前で弾き返し、シュートを打たせなかった。
するとリバプールは後半11分、ガクポが左からのサイドチェンジでFWモハメド・サラーへ配球し、サラーはダイレクトでゴール前のスペースへパス。走り込んできたソボスライがゴールネットを揺らして鮮やかな連係で追加点を奪った。苦しくなったブライトンは同17分に三笘、FWヤンクバ・ミンテ、FWジョルジニオ・ルターを投入した。
それでもリバプールの攻勢は変わらず、後半22分にはサラーがDFフェルディ・カディオールを手玉に取るドリブルで引き倒してペナルティエリア内に侵入し、最後はグロスに倒されてPKを獲得。サラーが自らキッカーを担当してゴールに沈め、3-0とした。同26分にはDFジョー・ゴメスが途中出場し、右サイドバックに入った。
後半30分にはブライトンのCKからリバプールがカウンターを発動し、サラーが抜け出しかける決定機。それでも戻ってきた三笘がマッチアップを制し、GKと1対1になりかけたピンチを切り抜けた。続く同36分、ガクポのパスを受けたFWリオ・ングモハがゴールネットを揺らすもオフサイドの判定。このラウンドはVARが採用されていないが、VARがいればゴールに覆る可能性がある事象だった。
リバプールはそのまま無失点でタイムアップを迎えて16強入り。ブライトンは4シーズンぶりの4回戦敗退となった。
