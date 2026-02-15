八津弘幸脚本『豊臣兄弟！』（NHK総合）が面白い。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野太賀）。兄・秀吉（池松壮亮）と共に、戦国の世を駆け抜ける。

久々の「戦国大河」ということで、『秀吉』（1996年）や『利家とまつ～加賀百万石物語』（2002年）など同時代を描いた歴代大河と重ねて観ずにはいられない「王道」回帰の作品であるとともに、仲野太賀、池松壮亮はもちろん、多くの若手俳優たちの好演が目立つ作品でもある。そして何より、今はまだ「何も知らない」彼らを通して、彼らが置かれている世界の残酷さを見つめるドラマなのではないだろうか。

『豊臣兄弟！』の最大の魅力は、池松壮亮演じる藤吉郎（のちの豊臣秀吉）と仲野太賀演じる小一郎（のちの豊臣秀長）兄弟の屈託のない笑顔だと思う。「お気をつけあれ、彼らは人たらし。決して心奪われませぬように」という第1回冒頭における語り・安藤サクラの言葉通り、まさに「心奪われる」笑顔で視聴者を味方につける。

特に第4回終盤、桶狭間の戦い後の首実検の場面で、信長（小栗旬）に正直に自分の思いを打ち明けたことにより、期待していた以上の報酬を手に入れた時の、表情がコロコロと変わる「調子のよいサルたち」のかわいらしさといったらなかった。

本作の主軸は、そんな「人たらし」の兄弟の、一見とても順調な「サクセスストーリー」だ。第2回終盤に、幼なじみ・直（白石聖）と一緒に故郷を飛び出したと思ったら、すぐさま主君・信長に気に入られ、出世の道が見えてきた。彼らの主君である織田信長は、2人からすればとてもいい“上司”である。だいぶ無理のある「信長の草履を懐に入れていた」という言い訳も分かった上で受け入れてくれるし、正直に打ち明けたら「それは幸運だったな」と出世を取り消されることもない。本来は咎められるはずの、御前試合の前に施した細工も、小一郎の「戦わずして勝つ」策の見事さとして褒めちぎってくれる。それらは、藤吉郎と小一郎の真っ直ぐで物怖じしない人柄に思わず信長がほだされているというのもあるだろうが、本作が描く信長像そのものの新しさでもあるのだろう。

さらに、第5回では、本当は「真逆のことを言った」らしい元康（松下洸平）のアドバイスを素直に聞いて自分流に落とし込み、見事交渉を成立させる兄弟、主に藤吉郎の姿が描かれた。これにより、戦国時代の優秀な先輩・上司の教えを余すところなく吸収しながら、今後足軽から異例の大出世を成し遂げていくことになる藤吉郎と小一郎兄弟の「成功の理由」をしっかりと読み取ることができる。

一方で、本作が強調して描いていたのは、そんな彼らが無自覚に目の当たりにする世界の過酷さだ。足軽出身、いわば「普通の人」が目の当たりにする武士の世界の残酷さである。例えば、第1回終盤で兄・藤吉郎が躊躇なく人を斬るのを目の当たりにした小一郎の姿。あるいは、第2回における、野盗の襲来により、穏やかに暮らしていた村人たちの日常が理不尽に奪われていく様子（この場合は武士かそうでないかは関係なく、乱世ゆえの過酷さだった）。さらには、藤吉郎と小一郎が初めて戦に参加し、怯え慄きながら、「首」を奪い合う殺し合いの世界を目の当たりにする姿。

何より興味深かったのは、第4回の桶狭間の戦いにおいて誰もが「今川を倒す」ために戦っている中で、藤吉郎と小一郎は「親の敵」城戸小左衛門（加治将樹）しか見ていないことだ。それを観ていて、2025年10月期放送の野木亜紀子脚本のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）を思い出した。すべてを失い、社会との繋がりを失ってしまった主人公・文太（大泉洋）たちが集められ「世界を救う」という目標を掲げた会社でよく分からないまま働かされているという構造は、終盤彼らが意志を持って動くようになるまで、終始不気味さを伴っていた。

そして、「世界を救う」という大きすぎる目標がピンと来ない登場人物たちは「目の前の四季ちゃんを救うってことなら分かる」とヒロイン・四季（宮粼あおい）を救おうとしていた。それと、戦という不慣れでよく分からない現場において、とりあえず目の前の、実感として認識できる敵だけを見つめるしかない現状の藤吉郎・小一郎兄弟が重なった。

同じことは第5回においても言える。藤吉郎・小一郎は、信長に言われるまま鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）の調略を試みた。藤吉郎が、元康のアドバイス通り、熱意を持って全力でぶつかってみたところ、次郎左衛門は、藤吉郎にかつての自分を、そして会ったことのない信長をかつての斎藤道三（麿赤兒）に重ね、信長に会いに行くことに決めた。そこまでは爽やかで感動的な兄弟の成功譚だ。でも、「信じて」と言った先の道は盤石ではないのである。なぜなら彼らの上司・信長は、彼らに見せている顔だけがすべてではないからだ。そして、「後の戦国の三英傑」となる藤吉郎はまだ、愉快だけど非力で、目の前の目標しか見えていない「サル」でしかない。だからハラハラさせられる。

第6回の副題は、「兄弟の絆」。藤吉郎と小一郎のみならず、信長と市（宮粼あおい）兄妹の関係を、極めて対等な「お互いのことを分かりたくなくても分かってしまうことがある不思議な関係」として描いているのも本作の際立った特色の1つだろう。また、第4回で藤吉郎と小一郎の楽しそうなやりとりを見つめる信長の回想として登場した、信長の弟・織田信勝（中沢元紀）と信長の兄弟の物語が、本作における織田信長の心の内を紐解く鍵になっているに違いない。兄弟／兄妹を軸に描かれる戦国絵巻は、この先何を見せてくれるのだろうか。（文＝藤原奈緒）