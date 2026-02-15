サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有（39）が2月12日、Xを更新。WBCにアドバイザーとして関わることを発表した。

ダルビッシュは「私事ですが2026年のWBCにアドバイザーという形で関わらせていただくことになりました」と報告。「手術からのリハビリで今季は投げることはありませんが、一応現役選手である自分にこのような関わり方をさせていただいた井端監督、侍ジャパンには感謝しています」とつづり、「宮崎では邪魔しないように心がけます」とおじぎをする男性の絵文字をつけて締めくくった。

【画像】ダルビッシュ有のX投稿のスクリーンショット（画像はダルビッシュ有 Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「侍ジャパンにとって、何より力になると思います」「一番頼りにされるやつ」「侍ジャパンの精神的支柱であることに間違いないです」「こういう関わり方できる人は稀有」といった声が寄せられ、糸井嘉男（44）も「宮崎からのダルビッシュ有の存在」とコメントした。