リーグ・アン 25/26の第22節 パリFCとRランスの試合が、2月15日05:05にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、マーシャル・ムネツィ（MF）、マキシム・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。Rランスのオドソンヌ・エドゥアール（FW）のアシストからウェスレイ・サイード（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

さらに38分Rランスが追加点。サウド・アブドゥルハミド（DF）のアシストからウェスレイ・サイード（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。

47分、Rランスが選手交代を行う。ママドゥ・サンガレ（MF）に代わりアンドリヤ・ブラトビッチ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

58分Rランスが追加点。フロリアン・トバン（FW）がPKで0-3。3点差となる。

63分、パリFCが選手交代を行う。ルカ・コレオショ（FW）からモーゼス・サイモン（FW）に交代した。

68分、Rランスは同時に2人を交代。ウェスレイ・サイード（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）に代わりアラン・サンマクシマン（FW）、ラヤン・フォファナ（FW）がピッチに入る。

73分、パリFCは同時に3人を交代。チーロ・インモービレ（FW）、マーシャル・ムネツィ（MF）、オタビオ（DF）に代わりジャンフィリップ・クラッソ（FW）、ビンセント・マルケッティ（MF）、ムスタファ・ムボウ（DF）がピッチに入る。

82分、パリFCが選手交代を行う。マキシム・ロペス（MF）に代わりピエール・レースメル（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の90分Rランスが追加点。ラヤン・フォファナ（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

90+1分、Rランスは同時に2人を交代。フロリアン・トバン（FW）、マテュー・ユドル（DF）に代わりアブダラー・シマ（FW）、アルトゥール・マスアク（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分Rランスが追加点。アラン・サンマクシマン（FW）のアシストからラヤン・フォファナ（FW）がゴールで0-5。5点差となる。

以降は試合は動かず、Rランスが0-5で勝利した。

なお、パリFCは83分にピエール・レースメル（MF）、84分にリュディ・マトンド（MF）に、またRランスは45+4分にウェスレイ・サイード（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

