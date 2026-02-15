本日2月15日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに柄本佑、北村一輝、ファーストサマーウイカが登場！

柄本とSixTONESはこれが初共演。「『シックストーンズ』じゃないんですね…」とグループ名の読み方を間違えて苦笑いする柄本に、メンバーは「今日はそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。一方の北村は「（SixTONESを）知ってますよ。いいヤツだよねぇ」と男同士でさっそく共鳴。メンバーと顔なじみのウイカも交え、今夜は豪華新企画2本立て。クールな俳優陣も吠えまくる、テンションぶち上がりの1時間！

◆「みんなで飲みながらやったら最高！」ラーメン好き柄本佑が新企画に大興奮

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察ラーメン企画「ラーメン or NOTラーメン」。考察力と観察力を試すクイズを5問出題。それに「ラーメン」か、ラーメンではない「NOTラーメン」かの2択で解答するだけ。全員で1つの答えを導き出し、正解できればご褒美グルメ、神奈川・横浜の老舗町中華の人気メニューをゲット。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は、ラーメンVS綱引きのロープ！「とんこつラーメン1杯分の麺の長さと綱引きのロープ、長いのはラーメン or NOTラーメン？」を予想。筋金入りのラーメン好きでもある柄本は「とんこつラーメンの麺って短くないですか？」と鋭い観察眼で答えに迫り、北村も「博多ラーメンって麺が少ないですからね」と同調。さらに、VTRと同じとんこつラーメンを食べながら、麺の全長を導き出すなど真剣考察。

そんなゲストたちを尻目に、SixTONESはスタジオに用意された綱引きのロープを使ってボケ合戦…！てんやわんやの末に、一同はラーメンの方が短い「NOTラーメン」と結論づけるが、果たして結果は…!?

「激辛ラーメンVS水風呂！刺激が強いのはラーメン or NOTラーメン？」では、水風呂に入ったまま激辛ラーメンを食べたら汗をかくか、かかないかを予想。体を張って考察するSixTONESが激辛ラーメンに大悶絶！

365日ラーメンを食べ続けるラーメンYouTuber・SUSURUの密着クイズなど、ラーメン好きの柄本も「みんなで飲みながらやったら最高！」とシビれる難問が続々。手に汗握る考察合戦！見事正解を導き出してご褒美グルメゲットなるか!?

◆新感覚脳トレで北村一輝がジェシーを一喝「気合い入れろ！」

続いても新企画「すりこみ！10回応援団」。特定の言葉を10回繰り返した後にひっかけ問題に答える「10回クイズ」を令和版にアレンジ！

ジョイマン・高木晋哉が監修した“刷り込みワード”を10回唱えた後、ひっかけクイズに挑戦。全員の答えがそろえば正解、1人でも間違えるとアウト。みんなで3問連続正解すれば、柄本の大好物のポルトガル料理をゲットできる。

全員、応援団さながらの長ラン姿で登場。こわもてのリアル応援団長に「おまえら！気合い入ってるか！」と鼓舞されながら、ご褒美ゲットを目指してゲームに挑むが…。「ダルかった、カルカッタ、ナス買った、女形…」と刷り込みワードを唱えていくうちに頭がこんがらがっていき、最後のひっかけ問題で答えがバラバラに。「誰が言ったんだよ！」「前に出ろよ！」とスタジオ大混乱！クールな北村も思わず熱が入り、たるんだジェシーを「気合い入れろ！」と一喝！ウイカはツンデレ団長に惑わされて大失態!? 最後はまさかの結末が…！

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

◆公式X：@GoldenSixTONES

◆公式Instagram：@goldensixtones

◆公式TikTok：@goldensixtones

公式ハッシュタグ：#GOスト