◇2026WTTスターコンテンダー チェンナイ(10日〜15日、インド)

卓球の「WTTスターコンテンダー チェンナイ」は14日までに女子シングルスベスト4が決まりました。

平野美宇選手は初戦で面田采巳選手を下して16強入り。14日の3回戦は長粼美柚選手とのフルゲームの激闘を制して、3-2(8-11、12-10、11-9、4-11、11-9)で勝利。準々決勝進出を決めると、続いて世界ランク34位韓国のイ ウンヘ選手に3-0(11-3、11-7、11-8)の快勝。ベスト4を決めました。

準決勝は横井咲桜選手と激突。横井選手は準々決勝でルーマニアのドラゴマン選手を3-0(11-6、11-8、11-9)で下し、勝ち上がりました。今大会、女子ダブルスでは青木咲智選手と組んで優勝を飾っており、2冠がかかります。

その他、第1シードの大藤沙月選手は準々決勝でカットマンの佐藤瞳選手に3-0(11-8、11-9、11-5)で勝利。日本勢3選手が4強入りとなりました。大藤選手は次戦世界ランク21位台湾の鄭怡静選手と対戦します。準決勝、決勝は大会最終日15日に予定。

2月16日からは「2026年世界卓球選手権ロンドン大会(団体戦)男女日本代表国内選考会」が開催。優勝した選手が世界選手権の代表1枠をつかみ、このインドの大会に出場する選手も多く参戦します。大一番を前に弾みをつけるのは誰になるのでしょうか。

▽準決勝カード大藤沙月 vs 鄭怡静(台湾)横井咲桜 vs 平野美宇