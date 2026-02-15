「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−７米国」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

世界ランク５位の日本代表・フォルティウスは同１０位の米国に敗れ、通算１勝３敗で３日間を終えて１０チーム中９位。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に向け、厳しい状況に追い込まれた。

ただ、最初の３日間を終えて、カーリング女子は波乱の展開となっている。世界チームランキング１位のカナダが日本と同じく１勝３敗で８位と出遅れ、同３位の韓国も２勝２敗で５位タイと苦しんでいる。４戦全勝はスウェーデンのみで、日本に敗れた同チームランキング２位のスイスが３勝１敗で２位、日本と同じく最終予選組で、今大会カナダ、韓国、日本を下す快進撃をみせる米国が３位につけている。

直近２大会の４強進出ボーダーはともに日本のロコ・ソラーレでここからは１５日に世界チームランキング３位の韓国と対戦。１８年平昌大会はロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で通過、２２年北京大会もロコ・ソラーレが５勝４敗で３チームが並んだ中、ＤＳＣの差で準決勝に進出した。

日本は次戦は韓国と対戦。１７日カナダとの試合が控える。不調の２チームを破って浮上できるかが４強進出への大きなカギを握る。