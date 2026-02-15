実は「ギネス世界“珍記録”」を持つ芸能人 橋本環奈はぶっつけ本番で記録樹立！
お笑い芸人の渡辺直美が11日に芸歴20周年を記念した東京ドーム公演を完遂させたと同時に、「ギネス世界記録」に認定された。渡辺が達成したのは、「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」で、4万枚以上が必要だったところ4万4356枚を販売し、見事に認定された。渡辺のように壮大な記録で認定されることもあるが「そんなこと誰もしようと思わなくない!?」「それは記録なの!?」という思わぬ珍記録が認定されているのも「ギネス世界記録」の魅力の一つだ。今回は芸能人の中でも「ギネス世界“珍”記録」を保持する逸材を集めた。
■橋本環奈
地方アイドルとして活動していた時代に「1000年に1度の美少女」として注目を集め、今や若手人気女優のトップに君臨する橋本環奈。実はそんな橋本も“ギネス珍記録”の保持者だ。達成したのは「1分間で箱から引き出されたフェイシャルティッシュの最多枚数」だ。2021年に『1億3000万人のSHOWチャンネル』（日本テレビ系）に出演した際、「今やりたい3大企画」の1つとしてこれにチャレンジし、これまで1度もやったことないながらぶっつけ本番で既存の140枚という記録を大幅に更新する157枚を引き出し、認定された。
放送後には、橋本はエックスで「ギネス！！！！ 自分が一番びっくりしてます。。」「今度からはギネス記録保持者です。って自己紹介で言います」とつづり、認定証を掲げて笑顔を浮かべる姿を公開した。
■新田真剣佑
今や世界的に活躍中の俳優・新田真剣佑。彼が達成したのは、「オンラインで同時に紙かぶとをかぶった最多人数」という珍記録だ。舞台は、まだコロナ禍だった2021年に公開された主演映画『ブレイブ −群青戦記−』の宣伝の一環でのオンラインイベントだった。
新田も共演した山崎紘菜、鈴木伸之と3人で金色の紙かぶとを被って参加し、オンラインでイベントに参加した総勢122人が同時に紙かぶとを被ってしばらく静止。録画した映像が認定員につぶさにチェックされ、無事ギネス世界記録に認定された。なお、新田は2025年5月の「大阪コミコン2025」にて、実写版『ONE PIECE』のゾロ役として登壇し、「麦わら帽子を被った最多人数」というギネス記録も達成している。
