◆明治安田生命Ｊ１百年構想リーグ西 ▽第２節 京都１―１（ＰＫ３―１）清水（１４日、アイスタ）

清水エスパルスは惜しくも今季初勝利を逃した。後半１分に先制し、同１９分には追加点を奪ったかに見えたが、１０分を超えるＶＡＲ判定で取り消しに。そして同アディショナルタイム１２分に追いつかれ、ＰＫ戦で敗れた。次節・２１日はホームで神戸を迎え撃つ。

待望の初白星が、清水の手中からこぼれ落ちた。試合時間が残り３分を切ったところで失点。試合が振り出しに戻った。そして迎えたＰＫ戦。２人が止められ、４人目が大きく枠を外し、スタジアムはため息に包まれた。

試合は完全に清水ペースだった。先発に選ばれたＭＦ小塚和季（３１）と千葉寛汰（２２）が積極的にゴールに迫り、前節・名古屋戦で元気のなかった攻撃を活性化させた。「やってやろう、という気持ちが出ていた」と吉田孝行監督（４８）。そして後半１分、小塚の右からのクロスがオウンゴールを誘う。「イメージ通り。得点につながって良かった」と小塚は振り返った。

その後も攻める。清水でのスタメンは２４年４月以来となる千葉が、巧みな切り返しからシュートを狙う。後半３４分に「初めて両足がつって」担架で運ばれ無念の交代も、それだけピッチを全力疾走した証しだ。

だが勝てなかった。オフサイドと判定された後半１９分のＶＡＲに１０分以上の時間がかかり、アディショナルタイムは異例の１５分と場内発表。そこで逃げ切れなかった。監督は試合内容を評価しつつも、「ひとつのプレーで勝ち点を落としてしまう。どう時間を使うのか、こだわらないといけない。いい教訓になった」と厳しい表情で話した。

千葉も「チャンスで決めないと」と反省。次の神戸戦に向けて「サポーターに勝利を届けたい」と気を引き締め直した。

（里見 祐司）