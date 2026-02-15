ブレンビーが3rdユニフォームを発表

デンマーク1部のブレンビーIFは、ユニフォームサプライヤーのヒュンメルと共同開発した今シーズンの新しいサードユニフォームを発表した。

スタジアム内だけでなく、日常生活でも目を引く挑戦的なデザインに仕上がっている。

今回のサードユニフォームは、伝統的なクラブカラーの黄色と青色ではなく、ブラウンをベースカラーに採用。ホームやアウェイのキットとは一線を画しており、シックな仕上がりとなっている。

今回のユニフォームは、スタジアムだけでなく、ピッチ外のカジュアルなシーンでも自然に溶け込むよう設計された。選手名と背番号の文字デザインには、ドット柄を採用。菱形の模様を散りばめるなど、細かなディテールにもこだわっている。

クラブは公式サイトを通じて「スタジアムでも日常でも目立つようにデザインです。際立つ存在感と独自のスタイルを確立したシャツが誕生しました」と紹介した。

ブレンビーにはFW福田翔生とFW内野航太郎の日本人2選手も所属している。ここまでリーグ3位と好調のデンマークの名門が、独創的なユニと共に優勝を目指す。（FOOTBALL ZONE編集部）