2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

職場の飲み会幹事というプレッシャー

年度末には部署を異動する人や退職する人の送別会、新年度が始まれば新たなメンバーの歓迎会。その他、チームの親睦を深めるための飲み会など……。

昔に比べて「職場の飲み会」は減っているようだが、まったくないという職場は珍しいだろう。

ただ、当然ながらそういったイベントが好きな人もいれば、苦手な人もいる。

「行きたくないけれど、行かないとまずいのだろうか？」と悩む人もいるに違いない。

さらに苦手な人には大きな負担となるのが、「飲み会の幹事」だ。

「歓迎会の設定、よろしく」

「それって、仕事ですか……？」

私の友人は、先日「飲み会の幹事」を上司に依頼され、かなりプレッシャーに感じていた。

彼女は普段、職場の飲み会に参加していない。だが「幹事をするからには、行かなければならないのだろう」と腹をくくった。

友人は、幹事をやって良かったけれど…

友人の場合、飲み会幹事は負担ではあったものの、最終的には楽しくできたようだ。

普段は家族への遠慮があって参加していなかった職場の飲み会に参加する口実ができ、メンバーに感謝してもらえたし、仲が深まったという。

彼女に幹事を依頼した上司は、おそらく良い機会になることを想定していたのだろう。観察にもとづいて彼女に依頼したのだ。

しかし、観察することなしに、単に「飲み会の幹事くらいやっておいたほうがいいよ」というケースは危険である。

実際、幹事はとても気を遣う役割だ。ストレスを溜め、「こんな職場はいやだ」と退職がちらつく人さえいるかもしれない。

飲み会への参加強制で退職を検討

組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏は『組織の違和感』（ダイヤモンド社）の中で、毎日新聞の記事（ため息や舌打ち、飲み会強制……職場のグレーゾーンハラスメントの実態）を参照しながら、「社外の飲み会や設定への参加強制」を受けた人のうち、実に7割近くが退職を検討したことがあることを指摘している。

しかも、これらの「グレーゾーンハラスメント」をした自覚のある人の6割が「よかれと思っての行動」だったということだ。

そして、こう述べている。

最近は本当に、コミュニケーションにも「こうすべき」という正解がある、という風潮が強くなっているような気がします。

（中略）

しかし私は、そもそもコミュニケーションというものは「七変化」であるべきだと思っています。



――『組織の違和感』p.206より

これは大事な視点ではないだろうか。

「職場の飲み会には参加すべき」

「幹事を経験するべき」

「それができないのはコミュ力が低いからだ」

そんなふうに関係性の問題を相手のコミュ力の問題にすりかえても、まったく職場は良くならない。

相手を観察し、相手に伝わるように振る舞いを変えるほうが、よっぽど職場が良くなるのだ。コミュニケーションは七変化であることを覚えておきたい。

（本稿は、『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』の発売を記念したオリジナル記事です）

小川晶子（おがわ・あきこ）

大学卒業後、商社勤務を経てライター、コピーライターとして独立。企業の広告制作に携わる傍ら、多くのビジネス書・自己啓発書等、実用書制作に携わる。自著に『文章上達トレーニング45』（同文館出版）、『オタク偉人伝』（アスコム）、『超こども言いかえ図鑑』（川上徹也氏との共著 Gakken）、『SAPIX流 中学受験で伸びる子の自宅学習法』（サンマーク出版）がある。