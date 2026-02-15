「関わると人生がカオスになる人」ワースト1は？

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、累計33万部を突破した人気シリーズの原点『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

ほぼ100％トラブルを招く人の共通点

対人関係において、自分の経験から「このタイプの人とは、高確率で後々トラブルになるな」と見抜ける指標があります。それは、「あなたの判断を、自分にとって都合のいいように変えさせようとする人」です。

例えば職場などで、あなたが最終的に決めるべき事柄に対して、「こうしたほうがいい」「こうしなきゃダメだ」と、あなたの判断そのものをコントロールしようとしてくる人はいませんか？

意見を言うだけなら良いのですが、背後に「自分の思い通りに変えさせたい」という意図が見える場合は要注意です。

「意見」と「境界線の侵害」を分けるもの

もちろん、アドバイスや意見をくれること自体は悪いことではありません。しかし、どれほど正論や理由を並べ立てられたとしても、「最終的に決めるのは自分である」という領域を侵してくる人は、あなたの「自分軸」を奪おうとしている可能性があります。

これは心理学でいうところの「バウンダリー（自分と他人の境界線）」が曖昧な状態です。トラブルを起こしやすい人は、自分の問題と他人の問題を混同してしまいがちです。そのため、言うべきでないことに口を出し、相手の領域を侵害してしまうのです。

境界線は「自分一人」でも守ることができる

バウンダリーの考え方において救いなのは、「相手が境界線を理解していなくても、自分さえしっかり自覚していれば守れる」という点です。

お互いに境界線が分からない者同士だと、関係はカオス（混乱状態）になってしまいます。しかし、あなたが「ここからは私の領域なので、口出しは無用です」という毅然とした態度や言葉を示すことができれば、相手はそれ以上踏み込むことができません。せいぜい捨て台詞を吐くことくらいしかできなくなるのです。

「無自覚な人」と「悪意がある人」の見極め

境界線を越えてくる人には、大きく分けて2つのタイプが存在します。

認知の問題から、単純に境界線が分からない（無自覚な）人は、悪意はないものの、距離感が分からず干渉してしまいます。このタイプは、こちらがしっかり「ここまではダメですよ」と伝えることで、関係が改善する可能性がゼロではありません。

一方、あえてコントロールしようとする（悪意がある）人は、自分の利益のために、わざと判断を急かしたり、選択肢を狭めたりしてきます。ビジネスの場などで、強引に高いプランを勧めてくるようなケースがこれに当たります。

自分の心を守るための「自衛」

悪意を持ってコントロールしようとしてくる人からは、とにかく「離れること」が一番シンプルな解決策です。一方で、無自覚に干渉してくる人に対しては、自分の態度や言葉でしっかりと境界線を示すことで、自分自身を守ることが可能です。

「自分が決めるべきこと」に対して土足で踏み込んでくる人とは、いずれ必ずトラブルになります。その兆候を早めに見抜き、適切な距離を保つ、あるいは毅然と対処することで、不要なトラブルを未然に防いでいきましょう。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。