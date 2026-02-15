頭のいい人が「出社してから最初にやる行動」とは？

仕事を始めるとき、まず何をしますか？

あなたは仕事を始めるとき、まず何をするだろうか？

コーヒーを買う、メールを開くなど、色々あるかもしれない。

いつまでも終わらない「やることリスト」に意味はない

突然だが、私は「やるべきことを全て書き出す」ことから始める。

その日で終わらせることに限らず、「いずれやらなければならないタスク」をすべて書く。

ただ、そのリストが完遂されることはないため、達成感は皆無に等しい。

こんなとき、どうすべきだろうか？

頭のいい人が「出社してから最初にやる行動」

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こう書いてある。

1日の初めに、その日のスポットライトをどこに当てたいかを考えよう。



1日の終わりに「今日のハイライトは何だった？」と誰かに聞かれたとき、どう答えられたらうれしいだろう？ その日を振り返るときにしみじみ噛みしめたいのはどんな活動や成果、瞬間だろう？



それがあなたのハイライトになる。



毎日、ハイライト以外にも、やることはたくさんある。



受信箱を無視し、上司の要請を断り続けるなんてできやしない。

でもハイライトを選ぶことで、テクノロジーや職場のしきたり、他人によって、やるべきことを一方的に指図されるのではなく、時間の使い方を自分で主体的に決められるようになる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

仕事を始める前に、彼らが最初にやるのは、「今日のハイライト」を決めることだ。

メールの返信でも、やることリストを作るでもない。

出社してから最初の一手を変えるだけで、自分の時間をデザインできるようになる。

