団体戦は「計り知れないストレス」　浅田真央を育てたロシア重鎮が断じたマリニン惨敗の“原因”「真剣に議論すべき」【冬季五輪】

数多の名手を手塩に掛けてきたタラソワ氏は、“マリニンショック”をどう見たのか(C)Getty Images

世界を騒然とさせた“失速”の余波は今も広がっている。現地時間2月13日に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪の男子フィギュアスケートのフリーで、ショートプログラム首位の“4回転の神”イリア・マリニン（米国）は、転倒や回転不足などのミス連発。初の個人戦では自身初の金メダル獲得を逃がし、8位に沈んだ。

【関連記事】世界騒然のマリニン転落の理由は「重圧」 元世界王者チェンが見た“偉才”の異変「抑え気味になったのが分かった」【冬季五輪】

絶対王者は音を立てるように崩れていった。2度の転倒に加え、力強さが売りのジャンプも乱れ、狂ってしまった歯車を戻しきれず。試合後もうつむき加減で「まさかこんなことが起こるなんて……。シーズンを通してここ（五輪）に向けて準備してきたし、僕はショートプログラム、いや、すべてに自信があった」と吐露。ひたすらに打ちひしがれた。

金メダルを“確実視”されていたマリニンの敗北で広まったショックは、フィギュア大国にまで届いている。ロシア大手日刊紙『Sport Express』の取材に応じたタチアナ・タラソワ氏は、「私は彼に同情するわ。誰もがマリニンが1位になることに全く疑いを持っていなかった。過去2年間、あらゆる大会で優勝したことで、誰も彼と競える望みすらなかった」と言及。米国のカリスマが持っていた優位性を語った上で、「私たちは、あんなにもボロボロになる彼を知らないし、何かで失敗する場面も見たことがなかった。彼は明らかに何かに圧倒されていた」と分析した。

では、“何か”はなんなのか。アレクセイ・ヤグディンや荒川静香、浅田真央など男女問わずに多くの世界的なメダリストを育て上げてきた79歳の名伯楽は、「団体戦で彼はエネルギーを全て消耗させてしまったのよ。あの計り知れないストレスが彼の演技全体を台無しにしてしまったの」と断言。中1日で個人戦へと向かう“過密日程”を問題視した。