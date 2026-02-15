泥酔した身体から「ひと様のポケットが何枚も出てきて…」元大関魁皇が妻に叱られても辞められなかった「酒癖」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】“1日80本のたばこ”から“禁煙”を実現した千代の富士が吐露する、「相撲界の不祥事」を皮肉ったブラックジョーク

白鵬のウイスキー回し飲み

力士は、よく験を担ぐ。

先述の通り白星を重ねているときなどは、験を担いで1週間くらい髪を洗わないことなど、ざらだ。頭がかゆくなったり臭くなったりしないのか--という話はまげの話で述べた通り、かゆくてたまらなくなるが、つまようじなどで突っついてしのぐ。

どうしても勝てず、黒星続きの時は、どうするのか。土俵のことをぱーっと忘れる「験直し」だ。

力士の験直しといえば、なんといっても酒。酒を相撲隠語で「馬力」といい、力士は巨体に任せてとにかく飲む。元横綱白鵬は現役時代、氷の入ったアイスペール（氷を入れておく容器）にウイスキーを注ぎ、みんなで回し飲みするのが好きだった。

故北の湖親方は、お湯のような熱かんを愛していた。茶わんでぐーっと飲み干し、「腹の底から力がわく」と語っていた。

魁皇がやめられなかった酒癖

浅香山親方（元大関魁皇）は現役時、妻の充子さんから叱られてもやめられない酒癖があった。

ひとのワイシャツの胸ポケットをちぎり取ってしまうのだ。すーっとポケットに指を入れてきて、スナップをきかせた瞬間、スパンと取れてしまう。充子さんが、私にこう嘆いたことがある。

「『大漁だ！』ってご機嫌で帰ってきて。一体なんだろうと思ったら、ひと様のポケットが何枚も出てきて……」

魁皇の現役時代を知る相撲記者なら、多くが彼の「被害」に遭っているのではないだろうか。私は、ワイシャツを仕立てる時にはポケットはつけないよう注文している。

実は、この「技」の生みの親は、元大関武双山の藤島親方。以前、居酒屋で隣に座った2人組の男性から話しかけられた。

「自分、専修大の後輩です！」

「そうか、飲め」と飲ませたのはいいが、その後輩が、親方が締めていたネクタイをくれとせがんだ。

「よし、やる」

すると、もう1人の男性が、「自分にも何かください！」。

「よし」と親方。ネクタイを渡した男性のポケットをちぎり取り、もう1人に渡した。

ただ、ちぎった人にはワイシャツ代を渡しており、藤島親方は「お金のかかる芸なんですよ」。

【もっと読む】相撲の「ひが〜あ、しぃ〜」―コレ実は《北》なんです…日本国民の９割が知らない相撲業界の非常識

