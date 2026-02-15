【仰天】これはキツすぎる…「大学病院の勤務医」と「開業医」の決定的な違い

いい医者とはなんだろうか。

開業医のやりがいとはなんだろうか。

「開業医の仕事は、大学病院や公立病院の仕事とは極端に違っていた」と語る、『60歳からの人生を考える22の発想』（小学館新書）の著者・松永正訓氏が気づいたこととは――。

63歳の小児外科医が「本音」を明かす。

ぼくらの世代は昭和生まれ。高度経済成長期に子ども時代を過ごしている。ぼくらの親は働くことがすなわち人生で、休むことは罪悪くらいに思っていた。そういう親を見て育ったぼくらも同じような感覚を持っている。休むことってそんなに悪いことなのか。これまで、休むことの重要性があまりにも語られてこなかったのではないか。

大学病院には山ほどの「雑用」が

人間が何か一点に集中できる時間はどれくらいだろうか。ぼくは、3時間くらいが限界ではないかと思う。映画だって2時間くらいが標準で、大作でも3時間を超えることはまずない。クリニックが混雑すると、診療が連続4時間になることがあるが、精神的には相当きつい。集中力が切れそうになる。そういうときは、適宜休みを入れる方が効率的に仕事はできる。

開業医は大学病院勤務に比べて仕事の内容にバリエーションがない。これははっきり言って短所である。だが、どんなに忙しい日でも、決まった時間に休憩が取れる。また、開業医は、365日を通してずっと忙しいわけではない。大学病院の勤務医と開業医の働き方で、大きく異なるのは「患者が来ない時間帯」の過ごし方にある。まずは、大学病院勤務から、その実際に少し触れてみよう。

大学病院で働いていると、ヒマな時間というのは一切存在しない。診療すべき患者がいない時間帯にも、やらなければならない仕事が山ほどある。そういう仕事のことを「雑用」という。みなさんの職場にも、そういった価値に乏しい雑用があるのではないか。

大学病院の雑用には、いくつかの種類があるが、まず一つは医局の管理・運営上、やらざるを得ない類のものだ。たとえば、大昔の紙カルテ。ある日突然事務方から「倉庫に保管してあるカルテがいっぱいになったので、不要なものは処分してください」と通達がくる。

医局員が全員で病院の敷地内にある薄暗い倉庫に入っていくと、埃をかぶった汚いカルテが山と積まれている。捨てていいもの、捨ててはいけないもの、この区別は難しい。やはり難病の患者のカルテは捨てることができない。鼠径（そけい）ヘルニア（＝脱腸）のような日常疾患のカルテなら、5年以上経っていれば破棄することになる。ではその中間のような疾患のカルテは？

教室に歴史があるということは、荷物もたくさんあるということだ。医局員総出で何時間もかかってカルテの処理をしたりすると、しかたがないとはいえ、どうにかもっと効率のいい解決策はないかと思ってしまう。

大学のミッションの一つは研究を行って成果を上げること。そのためには研究費を獲得しなければならない。文科省の「科学研究費」は重要な研究費である。必死に申請書を書いて、3年間で500万円の研究費を獲得したりする。

でも、ときに上司から訳の分からない研究費獲得指令が下されることがある。1億円という巨大な研究プロジェクトとか、ぼくの専門とはずれている研究テーマとか。いやいや、どう考えても通らないでしょ？ 1億円って、60年分の研究費だ。

でも、命令に逆らうことはできないので、患者が来ない空き時間に毎日毎日、書類を書く。嫌というほど書類を書く。で、結局、不採用の通知。それはそうだよね。1億円の研究費獲得計画はほんの一例で、ぼくにとって意味を見出すことのできない雑用は年がら年中あった。

自分にメリットがある開業後の「雑用」

その点、開業医には「患者のいない時間帯」を自由に使うことができる。うちのクリニックは比較的患者さんが多いと先に書いた。一方で、１日に50人くらいしか来ない日だってある。

春休み・夏休み・冬休み明けは、感染症が減るので患者さんも減る。診療をしていても、待ちカルテがゼロになる時間帯がある。こういう隙間時間は、自由時間である。好きなことをしてOKである。ネットで新聞を読んだり、読書をしたり、原稿を書いたり（これですね）。

なにしろぼくは院長なので、誰かに何かをしろと命令されることがない。いや、別に命令されることがイヤなのではなく、意味のない仕事をするのがイヤ。

ときには確かに事務仕事が入る。

最近の例では、「千葉市中小企業エネルギー価格等高騰対策支援金」。事務作業がメチャ大変。これは物価高騰で電気代やガソリン代が高くなっているので、中小企業を支援しましょうという千葉市の政策だ。大変だけど、申請すれば補助金が下りるので、面倒でもやる。つまり意味がある。開業医の雑務で意味のないものはゼロとは言わないが、ほとんどは自分たちにメリットがある。

また、患者さんが途切れた時間帯には、スタッフと他愛もない話をすることができる。忙しい日は、私語を一切しないで一日が終わったりするが、スタッフとコミュニケーションを取っておくのは大切である。

大谷翔平の話で盛り上がることもあるし、障害のある子に対してどうやって支援しようかと話し合ったりすることもある。

また、うちのスタッフたちは、全員がぼくより10〜12歳、年下。ぼくは遅くに子どもを授かったので、子ども同士の年齢が近い。だから大学受験や就活の時期がけっこうかぶる。情報交換したり、励まし合ったりすることもよくある。

コロナ禍以降、飲みニケーションは皆無になったが、今の時代、飲み会なんて、みんなあまり喜ばないでしょう。そんなことに時間を使うよりも、家族と一緒にいる方が楽しいのでは。

食後の読書と昼寝、「これは天国」

では、診療時間の合間はどうなっているか。まずは、昼休憩から。

お昼休みはしっかり取ることができる。午前の受付は正午までなので、早ければ正午で午前の診療が終わる。少し患者さんが多くても午後0時30分には終わる。異常に患者さんが多いときは、受付をいったん停止にして午後に受診してもらう。せっかく来ていただいた患者さんに帰ってもらうのは本当に申し訳ないといつも思っている。

正午に診療が終われば、お昼休みは2時間である。これはいい。大学病院に勤務していたときはあまりの忙しさに昼食を取れないことがしばしばあった。この差はでかい。

ゆっくりランチ（と言っても、ぼくの場合、おにぎり1個とお茶、そしてヤクルト1本）を取って、ネットで新聞を読んでも、まだ1時間は休憩できる。で、その時間を何に使うかと言うと、ソファにゴロリと寝転んで読書である。読まない日はない。毎日必ず読む。

夢中になって読み耽る日もあるし、10分くらいウトウトしてしまう日もたまにある。いずれにしてもこれは天国である。

国会中継を見ていると、議員のみなさんはけっこうよく寝ている。みんながみんなそうなのかは知らないが、ぼくも若い頃に比べて昼食後に少し眠くなることが増えたように思う。

これって老化なのか、それとも長生きするために脳を守る人間の生理的な反応なのか知らないが、10分でも眠ると脳が活性化する。昼寝が健康にいいのは、いまや常識と言っていいだろう。アルツハイマー病の予防になるという論文も読んだことがある。

大学病院で働いていると、昼寝は絶対にできない。ビジネスパーソンも同じですよね？ それってちょっとしんどくないですか？ 読書しようが、昼寝しようが自由というのは、開業医ならではの特権だ。昼寝の後は、脳がシャキッとする。

「午後のお茶」の時間に考えを巡らす

さて、午後2時になると午後の診療開始であるが、この時間帯にやるのは予防接種と健診である。一応、1時間半、時間を取ってあるが、実際には午後3時に終了する。夕方の診療は午後3時30分からなので、ここでまた30分休憩できる。お昼休みならぬ「午後のお茶」の時間である。こんなティータイムは、大学病院には絶対にない。

郵便物の整理や、スタッフとのちょっとした打ち合わせ・確認もこの時間帯に行うが、それでも15分以上はゆっくりお茶を飲むことができる。お茶を飲みながらやっていることは「ものを考える」ことである。

拙著『60歳からの人生を変える22の発想』の最後の方で述べているが、ぼくの最大の趣味は本を書くこと。そのためには構想を練ることが何よりも大事。関連記事「千葉大学医学部「最高のスーパー名医」が残していた“言葉の意味”が深すぎる…！」でも書いたが「いかに始めない」かが重要で、じっくりと考えを巡らすことで構想が熟していく。

今の時代、すぐに「タイパ」とか言って、短い時間で効率よくどんどんコトを進めるのが賢いみたいな風潮があるけど、ゆっくり考えるのは重要である。ドキュメンタリー映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』に出演している立憲民主党の小川淳也さんも1日に何時間か「瞑想」すると言っていた。じっくり考えるって人生を深いものにする。

よく休むことでよく働ける

こうしてみると、一見単調に思える開業医の勤務は、ところどころでブレークが入り、1日の中に変化がある。体を休ませれば、脳も休まる。これってかなり健康的なのではないだろうか。開業医が過労死したという話はあまり聞かない。

大学病院で働いていたとき、ぼくの妻は、ぼくのことをいつか過労死するのではと恐れていたらしい。確かに、危なかった。でも今ならもうその心配はないだろう。どうも大学病院時代の上司は、部下に何もしていない時間帯があると、それをサボっていると見ていた節がある。休むとは、決してサボることではない。

いい仕事をするためには、休みを上手に取ることが重要で、そして休み時間に心身をリラックスさせることで仕事の効率が上がる。つまり、よく休むということは、よく働くということである。このことは60歳になって強く意識するようになった。

みなさんの今の働き方はどういうものだろうか。十分に休憩を取っているだろうか。もし、今の仕事の中に空き時間があるのであれば、それはラッキーである。空いた時間に、仕事のやり方や余暇の時間の過ごし方に思いを巡らせてほしい。体を休めて、その間、ちょっとだけ「ものを考える」のである。

職場環境が若い頃と変わらず忙しいのであれば、どこかに隙間時間を見つけて、その短い時間帯に全力で休んでほしい。どんなに忙しい職場だって、お昼休みはあるでしょう。え、お昼休みがないほど忙しい？ そういうときでも何がなんでも断固として休む。それはサボっているのではまったくない。

休憩中に頭の中をいったんカラにすることが次の一歩になる。パソコンだってときどき再起動しないと、キャッシュやメモリがゴミのように溜まって動作が遅くなる。

ぼくらの世代って、働かないことを「悪」と思ってしまう習性がある。その習性が身に染み付いている。いやいや、これまで十分に働いてきた。たくさん社会に貢献してきたでしょ。ここらで少し休むことを覚えよう。

