芸能未経験、不謹慎ネタで炎上も…timelesz篠塚大輝が芸歴わずか1年で「CM2本」「冠番組」の活躍を見せるワケ

もし「この1年間で人生が激変した日本人」というランキングを作るとしたら、人口約1億2000万人のなかでも、彼はトップ5に名を連ねるのではないでしょうか。

1年前の2025年2月、オーディション番組『timelesz project』（通称『タイプロ』）で合格し、「timelesz」に最年少メンバーとして新加入した篠塚大輝さんのことです。

篠塚さんは2002年7月生まれの23歳。難関国立大「一橋大学」に在籍する優秀な学生ではあるものの、オーディションに参加するまでは歌もダンスも未経験だった、ただの一般人。

そんな彼がtimeleszの冠バラエティ番組に出演しているのはもちろんのこと、単独で複数のクイズ番組に出演したり情報番組の月間レギュラーに就任したりと引っ張りだこ。それだけでなく、なんと今年1月には深夜帯に全4回の放送ながら篠塚さん個人の冠バラエティ番組が放送され、現在は篠塚さん個人で出演するCMが2本もあります。

繰り返しますが、ほんの1年前まで一般人だった若者が、地上波テレビで個人の冠番組を持ち、単独で2本のCMに出演しているのです。

この1年間でここまで人生が激変した人はかなり希有なのは間違いありません。

クイズ番組、CMに冠番組まで

一橋大学在学という高学歴を誇る篠塚さんは、新体制発足時にクイズ番組に出てみたいと熱望していたこともあり、デビュー後に『くりぃむクイズ ミラクル9』（テレビ朝日系）、『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレビ朝日系）などのクイズ番組に次々出演。

CMも続々決まっており、原嘉孝さんと2人で乾燥肌治療薬「ヒルマイルド」のCMに出演、橋本将生さん、猪俣周杜さんとともに役所広司さんと共演する求人情報検索サービス「求人ボックス」のCMにも出演。そして篠塚さん単独で英語学習アプリ「レシピー」、日焼け止め商品「by365」のCMにも抜擢されています。

極めつけは篠塚さんの単独冠番組『スポンジ・シノ』（テレビ朝日系）が地上波で放送されたこと。深夜枠にて全4回の放送だったものの、つい1年前までただの大学生だった彼のバラエティ番組が放送されたことは、異例中の異例と言えるのではないでしょうか。

彼は純粋バカ、努力の人、愛され体質

もちろん篠塚さんが1人で冠番組を持てるようになった理由もあります。

彼は高学歴でありながら“純粋バカ”という一面も持ち合わせているからです。

歌もダンスも未経験の状態からたった10ヵ月で、当時すでにデビュー15年目だったオリジナルメンバー3人と並んでステージに立つまでに成長したという事実だけでも、“努力の人”であることは疑いようがありません。実際、オーディション中に初めて暫定順位が公表されたとき、「まだ全然巻き返せると思います。努力好きなんで」と公言していたほどでした。

その努力のベクトルはバラエティ番組でもいかんなく発揮されているのです。篠塚さんが常にガムシャラにがんばっている姿から笑いが生まれることがたびたびあり、『タイムレスマン』で共演したシソンヌ・長谷川忍さんからは、そのリアクションのよさから「しのはいいよぉ」、「もう吉本来るか」などと絶賛されるほどお気に入りに。

要するに、“純粋バカ”というようなキャラを確立しているのですが、高学歴なのに周囲が思いきりイジれる雰囲気を醸し出せているのは、天性の“愛され体質”の持ち主だからなのかもしれません。

こういった彼の性格・個性が、デビュー早々に個人の冠バラエティ番組を持つことに至った背景としてあるのではないでしょうか。

「STARTOさんのアイドルになりたい」

篠塚さんには数々の名言がありますが、彼がオーディションに合格できた大きな要因だったのではないかと感じる言葉があります。

次の言葉は、まだ合格が決まっていない2024年12月に受けたインタビューで、篠塚さんが語っていたものです。

《僕にとって“アイドル＝STARTO ENTERTAINMENTさん”。 （中略） 僕は俳優になりたいとか、芸能界に入りたいとかではなく、STARTOさんのアイドルになりたい。》

篠塚さんは10代の頃から旧ジャニーズ事務所のアイドルグループ好きだったそう。高校3年生の受験期はコロナ禍でしたが、当時のジャニーズアイドルたちの配信を観て息抜きをしていたそうです。

――俳優や歌手になって売れたかったわけでもなく、漠然と芸能界に入って有名になりたかったわけでもなく、“STARTO社のアイドルになる”という明確な夢を持ってオーディションに臨んでいた篠塚大輝さん。

昨年11月の『めざましテレビ』での炎上騒動によって、悪名が先に轟いてしまった感はあります。しかし、“純粋バカ”であり“努力の人”といった彼のパーソナルな部分がもっと浸透していけば、世間から国民的アイドルとして認められる日も来るかもしれません。

