人が全然足りない…いま地方が直面している「厳しすぎる現実」

市区町村で管理するインフラの実態

インフラの老朽化問題は、高速道路会社、国、都道府県で管理されているものに比べ、市区町村、特に地方の小規模自治体で管理されているもののほうが深刻な状況にあります。なぜかといえば、膨大なインフラを管理していながら人材不足と予算不足に悩まされているからです。そんな地方の現実に迫っていきましょう。

まず、どんな組織がどんなインフラを管理しているのか（図表1-14）。道路（橋梁）で65％、水道（管路）81％、下水道（管渠）75％、下水道（処理場）86％、公園76％など、多くのインフラを市区町村で管理していることがわかります。

次に人材不足、具体的には市町村の職員数の推移を見てみましょう（図表1-15）。

市町村全体の職員数は、2005年には75万2309人でしたが2021年には68万5635人となり、約9％減少しています。一方、土木部門の職員数は、2005年の10万5187人に対し、2021年は9万719人となり、約14％も減少。つまり土木部門の職員数の減少割合は、市町村全体の職員数の減少割合よりも大きいのです。

また、市町村全体の職員数は、近年増加傾向にありますが、土木部門の職員数は横ばいとなっています。

図表1-16は市町村における技術系職員数を団体数ごとに整理し、全団体の割合で示したものです。技術系職員がまったくいない市町村は全体の25％にも上り、5人以下の市町村が全体の約5割を占めていることがわかります。市町村ではこのような状況でインフラのメンテナンスをおこなっているのです。

市町村の財政状況からは、さらに厳しい現実が浮かび上がってきます。なんと、道路の総延長のうち84％も市町村道が占めているにもかかわらず、維持管理費は全体の33％にとどまっているのです（図表1-17）。

もう少し詳しく見ていくと、高速道路の場合実延長9082キロメートルに対して年間の維持修繕費は5266億円であり、これを道路1キロメートルあたりに換算すると年間5799万円の予算で管理していることになります。

一方、国で管理している直轄国道の場合、1キロメートルあたり年間2568万円となり、高速道路の半額以下で管理していることになります。

この額は補助国道、主要地方道、一般都道府県道となるにしたがって減少し、市町村道では102万8787キロメートルという膨大な延長に対し、年間の維持管理費はわずか9919億円。1キロメートル当たりに換算するとたった96万円です。すなわち、市町村道では、同じ延長の高速道路のわずか60分の1、直轄国道の27分の1の維持修繕費でメンテナンスしていることになるのです。

地方、市区町村には膨大なインフラがある。しかし、人手がないし、お金もない。メンテナンスする上での大きな課題がのしかかっているのです。

