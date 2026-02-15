「どうしても受信料が欲しい」事情が？…大河ドラマ『豊臣兄弟！』が視聴率獲得に走るワケ

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、1月4日の初回放送で平均世帯視聴率13.5%（関東地区、ビデオリサーチ社調べ）という好スタートを切った。

これは1月から放送されているドラマの中で、鈴木亮平・戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系）や松嶋菜々子の久しぶりとなる主演作『おコメの女』（テレビ朝日系）をしのぐトップの数字で、今年最注目のドラマと呼ばれている。

また、2話以降も12％前後の高い視聴率をキープしており、テレビ離れが叫ばれて久しい昨今では、一定の評価に値するドラマになっていると言える。

豪華キャストを起用するなど「さすがNHK」と感じるドラマだが、業界関係者からは視聴率低下の可能性をはじめ、NHKが視聴率獲りを始めたことを危惧する声が聞こえてきている。

前編記事『NHK『豊臣兄弟！』関係者が語る本当の評判…「アレンジしすぎ」「半沢直樹メソッドに違和感」』に続き、伝統ある大河ドラマと視聴率狙いを結ぶ“受信料問題”について解説します。

NHKが「視聴率至上主義」になった理由

前編記事では、大河ドラマでよくある「忠実のアレンジ」や、人気ドラマのメソッドを取り入れたようにも思える敵キャラの違和感について紹介したが、業界関係者たちは別角度からも『豊臣兄弟！』に潜む歪みを指摘する。

仲野太賀、池松壮亮、小栗旬、浜辺美波といった豪華キャストを起用してまで、高い視聴率を狙おうとする必要があるのかという疑問だ。そこには現在のNHKが抱える内情があるという。

経済専門誌で寄稿するフリーライターのC氏は語る。

「かつてNHKは視聴率を度外視した骨太な企画や新人発掘に力を入れていた。朝の連続テレビ小説が分かりやすい例で、演技経験の少ないヒロインの抜擢はよくある話だったのが、最近は売れている女優の起用が当たり前になっています。

『紅白歌合戦』も出場者の選考基準の不透明さ、過剰に煽るサプライズ出演の乱発が指摘されている。大河ドラマもそう。主演に大物俳優を起用することはあっても脇役まで豪華にし始めたのは最近の話。そこまでしてでも視聴率を獲得したい理由はズバリ“受信料問題”です」

受信料のために視聴率でアピール

C氏は続ける。

「NHKの受信料をめぐる空気がここ数年で変わったんです。インターネットの普及で人々のメディアとの接触が多様化し、国民は“払って当然”という認識から“払う理由がほしい”という流れになってきた。実際に受信料の未納率や未契約率は年々増加しています。

そこで、視聴率自体は本質的には重要ではないが、受信料を払うための理由を作るために、豪華キャストで固めるような風潮になってきているのです。

また、高視聴率をマークしたドラマや話題になったドラマを作り出すことができれば、『NHＫオンデマンド』をはじめとした有料配信コンテンツにアーカイブとして残り、それが収益の柱になる。令和6年度末時点で『ＮＨＫオンデマンド』の会員登録数361万人にまで増えており、受信料だけでない収益のためにもドラマの視聴率は重要なんです。

特に若年層はリアルタイム視聴よりも配信で楽しむ傾向が強く、話題性のあるドラマを生み出すことは配信ビジネスの成長にも直結しています」

視聴率に捉われない傑作ドラマになるか

大河ドラマ『豊臣兄弟！』には視聴率という数字に取り憑かれ、公共放送としての矜持を見失いつつあるNHKの内情が見え隠れしているようだ。

しかし、そんな事情は作品を作るキャストやスタッフが気にする必要はない。彼らの仕事は、目の前の作品を最高のものにすることだけだ。

大河ドラマが長年かけて築き上げてきた権威と信頼に懸けて『豊臣兄弟！』が傑作と言われるドラマになることを望むばかりだ。

