日本語検定は大昔に中級所得。知英がドラマで「日本語を話す役」を演じるとき一番過敏になること

女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇を描いた、篠原涼子さん主演のドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）に出演中の知英さん。殺人未遂容疑で収容された未決拘禁者パク・ハユンを演じている。ハユンは拘置所の女性だけを収容する区域・女区のリーダーとして強く振る舞い、篠原さん演じる刑務官からも一目置かれている存在。

本作では韓国人の役だが、これまでに出演した日本のドラマ・映画では、日本語の実力も評価され、日本人の役も数多く務めてきた知英さん。この連載のインタビューも、当然ながらすべて日本語で行われている。ナチュラルな日本語を話せるとはいえ、セリフはまた違う意味で難しいと語る知英さんに、演技との向き合い方などをお聞きした。

神経が過敏になってしまう日本語での演技

流暢な日本語を話すことで知られる知英さん。イントネーションはほぼネイティブと言っていいくらいだが、それでも日本のドラマや映画に出演する際は緊張するという。

「日本のドラマに出演する際は、当然ですが日本語の発音が正確にできないといけません。なのでセリフを全部録音したものを、ちょっとしたイントネーションの違いなどを確認しつつ、ずっと流しながら覚えています。

昨年、映画の撮影をしていたのですが、日本語を話す役柄に臨むときは、ものすごく神経が過敏になります。自分に厳しくなってしまうんですよね。うまくできないと、なんでもないことでも自分にイラッとしてしまったり（笑）、母国語ではない言語でお芝居するって本当に大変だなと思っています。

これは私が完璧主義者だというわけではなく、やっぱり現場で言われるんです、イントネーションについて。私としてはちゃんと言っているつもりでも、微妙に間違っていることがあって。でも、イントネーションを意識しすぎると演技に影響が出てしまうので、難しいところです。ほんのちょっとの違いなのでしょうが、やはり日本語のネイティブではないので、そこを調整するのに時間がかかります」

発音を重視するか、気持ちを重視するか

以前、海外作品に出演した俳優に「外国語で演技をする際に難しいのは、発音にこだわりすぎると、そちらに意識がもっていかれ、肝心の演技が二の次になってしまうところなんです」と言われたことがある。知英さんは、どう感じているのか？

「そうです、そこですよね。母国語ならば発音なんて気にせず、気持ちのほうにだけ重点を置いていればいいので。本当にそれが難しいです。

でもここまで頑張ってきたので、今後もチャンスがあれば日本語での演技をやってみたいという気持ちがあります。私にとってはいつも大きな挑戦ではありますが、ずっと頑張ってきたのだから、引き続き頑張ればやれるんじゃないかなと思っています」

過去には、知英さんのドラマを観たプロデューサーが、日本人だと思って時代劇のオファーをしてきたこともあるという。それだけ実力があるということなので、ぜひこれからも日本語を話す役に挑戦し続けてほしい。

今後、演じてみたい役は……

ドラマ『オーファン・ブラック 〜7つの遺伝子〜』で挑戦した1人7役や、現在配信中の縦型ショートドラマ『吸血家庭教師』での吸血鬼など、これまで様々な役を演じてきた知英さん。今後、演じてみたい役について聞いてみると……。

「すごく具体的に言うと、『SPY×FAMILY』のヨルさんのような役をやってみたいです。普段はおっとりした女性だけど、実は凄腕の殺し屋という（笑）。一見なんでもなく見える普通の人で、実は組織から送り込まれた潜入捜査官などもいいですね。そういうギャップのある役を演じてみたいです」

◇後編【ロケ弁にびっくり！パスポートが日本のスタンプだらけの知英が戸惑った「日本と韓国の現場の違い」】では、日本と韓国、それぞれの国でドラマや映画の撮影を経験している知英さんに日韓の撮影現場についてお聞きした。

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。現在放送中の日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』にパク・ハユン役で出演中。これまでの出演作には、ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などがある。

