「気分が落ち込むし、疲れるからニュースは見ない」世界で広がる「ニュース回避」の現象と日本の「特殊な状況」

気が滅入るような事件が起こると、そのニュースが目に入らないようにしようとする、という人もいるだろう。このように「ニュース回避」と呼ばれる行動を少なくとも時々する人たちは、ロイターの国際調査によると世界平均で4割にものぼる――が、日本では10％くらいしかいない。いったいどういうことなのか。ニュース摂取に関する国際比較調査から考えてみよう。

ピューリサーチセンターの調査によれば、2025年8月時点で、米国の成人の36%がニュースをだいたいいつも追っていると回答しているが、この数字は2016年の51%から大幅に低下している。

とくに共和党支持層において顕著であり、2016年の57%から2025年には36%へと21ポイント下落した。民主党支持層では10ポイント下落にとどまる。トランプが2期も大統領を務めているのに共和党のほうがニュースから離れているのは、共和党支持層は既存の主要メディアを「リベラルなエリートの一部」や「偏向している」と見なす傾向が強いからだと見られている。

これは「ニュース離れ」と形容することもできるが、2025年初頭の調査では米国の成人の54%が、政治ニュースは自分から探すのではなく「たまたま目にする」ことで得ていると回答している（自分から探している人は45%）――つまり、意識的でなくてもスマホを通じて目に入るようになっているとも言える。

ロイターの「Reuters Institute Digital News Report 2025」によれば、アメリカでニュースソースとして使われているメディアの勢力図は、この十数年で大きく変わっている。紙は2013年の47％から2025年には14％に激減し、それ以外のTVやオンラインニュースサイト／アプリも低下している。大きく上昇したのはソーシャル／ビデオネットワークだけだ（27％から54％へ）。

今回の調査でソーシャル／ビデオネットワーク（54%）が、テレビ（50%）やニュースサイト（48%）を初めて上回り、アメリカ最大のニュース接触経路となった。若年層にかぎらず全世代でデジタルプラットフォームからのニュース摂取が高まっており、さらにはジョー・ローガンやタッカー・カールソンといったインフルエンサー、個人のクリエイターがニュース解説者として台頭していることが要因だ。また、アメリカではイーロン・マスクによる買収以降、X（旧Twitter）のニュース利用が前年から8ポイント増加して23%となり、とくに右派層や若い男性の間で影響力を強めている。

「ニュース回避」をする2種類の人たち

ところで、では逆に意識的に「ときどき、または頻繁にニュースを避ける」と答える人たちの動向はどうなっているだろうか。同ロイター調査では、対象国平均で40%の人が該当する。2017年の29%から上昇しており、過去最高だった2024年と同率を記録した。世界で4割もの人がニュースを見たくないと思うときがある、というのはおどろくべき数字ではないだろうか。

こうしたいわゆる「ニュース回避」がもっとも顕著なのはブルガリアでなんと63%。続いてトルコ61%、クロアチア61%、ギリシャ60%などと続く。人々がニュースを避ける理由として、全体では「気分に悪影響がある（39%）」や「ニュースの量に疲弊している（31%）」が上位に挙がっている。

とくに若年層は、経済的な不安や気候変動といった問題に対して「無力感を覚えやすい」とか「ニュースが自分の生活に関連していると感じられない」「ニュースが有害な論争を招くと感じる」と答える傾向がある。

なお、ニュース回避層には2つのグループがあることがわかっている。ニュースへの関心が低く接触も少ない「一貫した回避者（consistent avoiders）」と、ニュースに関心はあるものの情報過多やネガティブな内容から身を守るために特定の時間やトピックを制限する「選択的回避者（selective avoiders）」だ。後者は内容や伝え方次第で届けられる、または積極的に求めてくれる人たちだと言える。

また、35歳未満の層は「ニュースが追いにくい」「理解しにくい」と答える割合が14％で、年配層よりも高い傾向にある。これに対してスウェーデンのSvenska Dagbladetなど一部メディアは、記事を要約したりむずかしいニュースをフィルターで除外したりできる機能を提供して回避層をつなぎとめる工夫を始めている。

なお、もっともニュース回避率が低いのが北欧諸国や台湾、そして日本（11%のみ該当）である。

ただ日本人は「ニュースへの信頼度」がとくに高いわけでもない（信頼度39%で全体の23位）。日本はロイター調査の対象国のなかで、かなり独特な傾向が見られる。

ふしぎなニュース消費のしかたの国・日本

たとえば朝、ニュースを摂取するときにどんなソースにまずあたるかという設問では、日本は突出して「TVニュース」と答える割合が高い（42％）。アメリカでは28％、ノルウェーでは11％。

多くの国で50代以上はTVニュースを好む傾向があり、日本は高齢化率が高いこともあるかもしれない。

また、ソーシャルメディアを主たるニュース源としている割合も日本は10％しかいない。これはブラジルの35％、アメリカの34％などと比べると圧倒的に低い。

オンラインニュースを読む、観る、聴くだとどれを好んでいるかという設問に対しては、日本は読む48％、観る41％、聴く10％で、全体平均では読む55％、観る31％、聴く14％。観る率は相対的に高く、読むと聴くは若干低い。

だが先ほど言及したTVニュース志向の強さを考えると、諸外国のようにニュースインフルエンサーのアカウントを観ているよりも、TV局のサイトやSNSアカウントで動画ニュースを見ている割合が高いかもしれない。

ポッドキャストのなかでもニュースを扱う「ニュースポッドキャスト」を聴く割合はアメリカでは15％もあり、ジョー・ローガンなどのポッドキャスターは大統領選を左右するほどの影響力を持っている。対して日本ではわずか3％。やはり調査対象国のなかでもっとも低い部類に入る。

オンラインニュースに対する課金率もトップのノルウェー42%、2位のスウェーデン31％、3位グループの20％前後から大きく離れて日本は10％で英国やスペイン、ポルトガルなどと並ぶ最下位グループだ。

こうして見ていくと、インフルエンサーが情感を込めて語るソーシャルメディアやニュースポッドキャストでのニュース摂取率が日本では低く、それらと比べれば落ち着いた報道をするTVをまだまだ軸にしているがゆえに、感情疲労によるニュース回避があまり起きていないのかもしれない。

また、日本のニュース消費の特異性は、Yahoo!ニュースなどのポータルサイト（アグリゲーター）への依存度がきわめて高い点にあるとロイター調査でも指摘されている。オンラインニュースの接触経路として日本はアグリゲーター経由で無料で読む割合が非常に多い。これが「記事ごとの課金」や「特定の新聞社へのロイヤリティ」が育ちにくい要因とも分析されている。ただ、TVで満足しているからオンラインニュースにお金を払う人が少ない可能性もある。

もちろん、ロイターの報告書でも、2024年の兵庫県知事選挙においてパワハラ疑惑などで辞職した前知事が再選を果たした背景に、テレビや新聞などの伝統的メディアによる批判に対してソーシャルメディア上の擁護論が対抗して勝利した「日本初の真のネット選挙キャンペーン」事例と分析されている。日本でもニュースソースの変化が起こっていないわけではない。

SNS選挙運動による大混乱

ただ、ほかの国ではもっと極端な事件が次々に起こっている。

たとえばブラジルでは、2023年1月にボルソナロ前大統領の支持者がSNS等で拡散された選挙の不正を訴える偽情報を信じて議会、最高裁判所、大統領府を襲撃し、このときボルソナロ自身がインフルエンサーとして偽情報を拡散した。最高裁のモラエス判事は偽情報を拡散するアカウントの削除を命じたが、Xが拒否したためにブラジル全土でXが一時的に遮断されるに至った。

また、ルーマニアでは2024年11月の大統領選挙第1回投票で、極右で親ロシア派のクリン・ジョルジェスクが予想外の勝利を収めた。これに対して憲法裁判所がTikTokを中心とした偽情報キャンペーンが「自由な投票を妨げた」と判断して選挙結果を無効にする判決を下している。実際、TikTokインフルエンサーに100万ユーロ（約1.6億円）が支払われ、ロシア関連のネットワークが支援していた。

ほかにもフィリピンでは、マルコス・ジュニア大統領とサラ・ドゥテルテ副大統領の対立において、双方が政治的インフルエンサーや党派的なメディアを利用してYouTubeやTikTok上で偽情報や中傷を拡散させている――この罵倒合戦によって、むしろ既存メディアは「真実を報道していない」とみなされて信頼性が低下してしまった（アメリカと同様の動きである）。

こんなことが起こるようになってしまったら、疲れてニュース回避したくなるのも当然だろう。ニュースにかたくるしさよりも親しみやすさを求める気持ちと、感情に訴えかけるインフルエンサーへの人気の集中、そしてソーシャルメディアや動画サイトを見るとつかれて離れていく人が生じることは、すべてつながっている。かといって既存メディアだけでは満足できない人たち、ニュースが届かない人たちも確実にいる。「こうすれば万事解決」という方策はおそらくない。

戦前の日本では、大本営発表で当局が情報統制していたのみならず、むしろそれが始まる以前からラジオや新聞メディアが国民を煽り立てていたことで政府も引っ込みがつかなくなり、また、軍部の暴走を後押しすることにもつながっていた。そうした過去を思えば、人間はむかしからあまり変わっていない。「ネガティブニュースに反応しやすい」といった生きものとしての性質は、変えようがない部分がある。人間は「そのていどのもの」なのだ。その前提に立って考え、できることから対処していくしかないだろう。

