元カレが自分の友達と付き合うことになったときの対応５パターン
とっくの昔に別れた元カレであっても、自分の友人と交際すると聞いたら、少しは動揺してしまうもの。では、どのように振る舞うのがベターなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「元カレが自分の友達と付き合うことになったときの対応」をご紹介します。
【１】元カレと連絡を取り合うのをやめる
「水面下でひそかに続いてると思われたら嫌なので、お互いに連絡先を消します」（10代女性）など、元カレとのつながりを断つパターンです。「実はまだ続いている」「本当は元カレに未練がある」といった誤解を招くと話がややこしくなってしまうので、面倒なことに巻き込まれたくなければ、さっと離れるのが正解でしょう。
【２】「おめでとう」と祝福の言葉を掛ける
「どちらにも『おめでとう』と声を掛けたら、もう吹っ切れてるんだなとわかってもらえる」（10代女性）というように、二人の始まりを喜んであげることで、元カノとしての自分のスタンスを伝える手もあります。ただし、言い方次第では痛々しく映ってしまうので、多くを語らずサラッと済ませてしまいましょう。
【３】二人のSNSを見ないようにする
「元カレとはとっくに終わってても、それなりに辛いので、幸せそうな様子がわかるSNSは見ないようにした」（10代女性）というように、胸にちくりとしたものを感じるなら、できるだけ情報をシャットアウトしたほうがよさそうです。いきなりSNSのつながりを外すのは露骨なので、とりあえず「見ない努力」をしたほうがいいでしょう。
【４】なるべく接点をなくす
「周囲に好奇の目で見られるのは避けたいので、そっと距離を置きます」（20代女性）というように、気まずい思いをしたくなくて、関わりをなくす人もいます。本人同士は割り切っていても、周りがどう受け取るかはさまざまなので、野次馬的な関心にさらされたくなければ、彼らと同席する場は回避したほうがよさそうです。
【５】あえてそしらぬふりを貫く
「どんな態度を取ってもいろいろ思われそうなので、無関心を装うのが一番ラク」（20代女性）というように、わざと「知らんぷり」を押し通すケースです。カップルになった二人に気持ちを邪推されてしまったら、いくら「気にしていない」と説明しても聞き入れてもらえないので、涼しい顔でスルーするのが得策かもしれません。
元カレと友達の人間性にもよりますが、積極的な関与だけは避けたほうがよさそうです。（猫山民子）
【１】元カレと連絡を取り合うのをやめる
「水面下でひそかに続いてると思われたら嫌なので、お互いに連絡先を消します」（10代女性）など、元カレとのつながりを断つパターンです。「実はまだ続いている」「本当は元カレに未練がある」といった誤解を招くと話がややこしくなってしまうので、面倒なことに巻き込まれたくなければ、さっと離れるのが正解でしょう。
「どちらにも『おめでとう』と声を掛けたら、もう吹っ切れてるんだなとわかってもらえる」（10代女性）というように、二人の始まりを喜んであげることで、元カノとしての自分のスタンスを伝える手もあります。ただし、言い方次第では痛々しく映ってしまうので、多くを語らずサラッと済ませてしまいましょう。
【３】二人のSNSを見ないようにする
「元カレとはとっくに終わってても、それなりに辛いので、幸せそうな様子がわかるSNSは見ないようにした」（10代女性）というように、胸にちくりとしたものを感じるなら、できるだけ情報をシャットアウトしたほうがよさそうです。いきなりSNSのつながりを外すのは露骨なので、とりあえず「見ない努力」をしたほうがいいでしょう。
【４】なるべく接点をなくす
「周囲に好奇の目で見られるのは避けたいので、そっと距離を置きます」（20代女性）というように、気まずい思いをしたくなくて、関わりをなくす人もいます。本人同士は割り切っていても、周りがどう受け取るかはさまざまなので、野次馬的な関心にさらされたくなければ、彼らと同席する場は回避したほうがよさそうです。
【５】あえてそしらぬふりを貫く
「どんな態度を取ってもいろいろ思われそうなので、無関心を装うのが一番ラク」（20代女性）というように、わざと「知らんぷり」を押し通すケースです。カップルになった二人に気持ちを邪推されてしまったら、いくら「気にしていない」と説明しても聞き入れてもらえないので、涼しい顔でスルーするのが得策かもしれません。
元カレと友達の人間性にもよりますが、積極的な関与だけは避けたほうがよさそうです。（猫山民子）