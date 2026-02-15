なぜ豊臣秀吉は「戦に強い武将」より「デスクワークのできる人材」を重用したのか？意外な人材観

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、いま改めて脚光を浴びている豊臣秀吉。戦国時代といえば、多くの武功を挙げた武将が評価されていたと思いがちだが、秀吉は「デスクワーク」のできる人材を重用したという。いったいなぜか？ 本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。

行政能力の高い人材を重用した秀吉

秀吉の政策を滞りなく運営していくためには、行政の能力が高く実務に優れた人材が豊臣政権には必要になります。実際に秀吉は、戦場で多くの武功をあげた武将よりも、行政能力の高い人材を多く抜擢して重用しました。

これは、それまで豊臣政権で重要なポストを担っていた弟の秀長が亡くなってからの話になりますが、秀吉は豊臣政権の運営システムとして、五大老と五奉行というポストを新設しました。

五大老に任じられたのは、徳川家康、前田利家、毛利輝元、小早川隆景、宇喜多秀家の五人。隆景の死後には上杉景勝が後任となりました。

一方の五奉行に任じられたのは、浅野長政、石田三成、長束正家、増田長盛、前田玄以の五人です。

五大老と五奉行では、五大老の方が大名としての格は上ですが、豊臣政権で秀吉の側近として政務を担当していたのは五奉行のほうです。五大老は、いうなれば五奉行の顧問か相談役のような存在でした。

秀吉の人材観は信長と大きく異なる

五奉行の五人、長政、三成、正家、長盛、玄以には、あることが共通しています。何だと思いますか？ それは、五人とも戦いではそれほど目立った活躍をしていないことです。

強いていえば、このうち長政は賤ケ岳の戦いや九州平定などで武功を挙げており、ある程度の評価を得ていますが、秀吉は長政の武功よりも卓越した行政手腕の方を買って、太閤検地の実施を長政に命じています。

彼ら五奉行は（長政は例外として）これといった武功を挙げていないのに、五人とも城持ち大名に出世しました。つまり、豊臣政権では戦場で勇敢に戦う武人ではなく、兵站や財政など内政に明るい人材が登用され、政権の中枢に据えられていたのです。

ここに秀吉の、信長とは異なる人材観が表れています。信長は、自分の目的に沿った能力を持っているか否かで人材を登用し、その評価を戦場での戦果で問いました。戦場で武功を挙げられなければ、どんなに有能でも城持ち大名には抜擢しませんでした。

一方、秀吉は戦場での武功をそれほど重視していません。秀吉の人材登用基準は、デスクワークをこなせることが第一の条件でした。デスクワークをこなせない武将は、軍を率いても武功は挙げられないと秀吉は考えていたのです。

加藤清正が抜擢された意外な理由

秀吉が登用した子飼いの武将の一人に、虎退治の逸話で有名な加藤清正がいます。

賤ケ岳の戦いで活躍した七人の武将「賤ケ岳七本槍」に数えられ、朝鮮出兵の際の奮戦ぶりもよく知られています。多くの人が、清正には武闘派のイメージを持っていることでしょう。

しかし、清正は賤ケ岳の戦い以後、多くの戦いに秀吉軍として出陣しているものの、そのほとんどが秀吉の周囲で守備を担当したり、後方支援に回るなどの地味な役目でした。秀吉が彼に期待したのは戦場を縦横無尽に駆けめぐることではなく、目立たない役割をきっちりこなせるか、だったのです。

清正はその武闘派のイメージからすると意外なようですが、実際に代官職や戦後処理などの行政分野で手腕を発揮し、めでたく秀吉のお眼鏡にかなって三千石取りの武士から、肥後（現在の熊本県）の北半分を領する約二十万石の大名に抜擢されました。

なお、肥後の南半分を秀吉から与えられたのは、小西行長という商人出身の、やはりデスクワークに長けた武将でした。

肥後は天正十五（一五八七）年に大規模な一揆が発生するなど統治が難しい土地だったので、行政能力の優れた統治者が必要でした。清正と行長の前に肥後を領していた佐々成政は武勇で知られる猛将でしたが、失政の責任を取らされて秀吉に切腹を命じられています。

清正はその後も肥後の治水事業や農業振興に力を入れたため領民から慕われ、現在でも熊本で人気があります。

大将が軍事面で優れている必要はない

一方、清正と同じ賤ケ岳七本槍の一人に数えられる、脇坂安治という武将がいます。

安治は賤ケ岳の戦い後、伊賀（現在の三重県伊賀市）の代官に任じられました。秀吉は安治に、当地の山城を補強するために木を伐採して材木を調達することを命じました。その翌年には、京都御所の修復のためにまたしても材木の調達を命じます。

安治はウンザリして「私は槍働きのほうが得意なのだから、戦いに出陣させてほしい」と願い出ました。すると秀吉は「お前を伊賀に置いているのは、木の伐採のためだ。今後は戦働きのことは考えるな」という内容の手紙を書き送って、安治を叱責しています。

結果、安治は三万石の小大名にとどまりました。秀吉は、デスクワークへの取り組みが中途半端な安治は、合戦でも期待できないと評価したのでしょう。

秀吉は、大将が軍事面で優れている必要はないという考えを持っていたのです。

石田三成などは、自分が軍事面での才能がないことを自覚しており、軍事のことは島左近という武将に任せっきりでした。しかし、秀吉は自分の軍勢の管理ができていればそれでよしとし、三成を戦場に出しませんでした。秀吉が考える優秀な大将とは、地味な任務を確実にやり遂げ、政治手腕にも長けた人材でした。

このような合理的な考え方ができたことも、秀吉の天下人たる“すごさ”なのです。

