無敵のハンガリー騎兵に「貢納金」を払って休戦を懇願…大反発必至の「屈辱外交」を東フランク諸侯が全会一致で受け入れたワケ

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第19回

『「一度手放した領土」でも確実に取り戻す…「姻戚関係」と「聖職叙任権」を掌握し中世ヨーロッパ世界で一人勝ちしたハインリヒ１世の深謀』より続く。

略奪者のハンガリーが強すぎる

東フランク王国の西と南の国境は比較的安定した。

次は東の国境である。

エルベ川、ザーレ川、ハーフェル川流域のスラブ諸族は、東フランクの支配に執拗に抵抗してくる。東フランクがこれを粉砕し、スラブに貢納義務を課す。ほどなくしてスラブはまたぞろ反乱の火の手を挙げる。鎮圧する。反乱が起きる。これの繰り返しである。

しかし事は東フランク王国の根幹を揺るがすまでには至らなかった。

問題はハンガリーである。ハンガリー騎兵の強さに東フランクはまるで歯が立たなかった。遊牧民族であるハンガリーは東フランクに侵入するが入植しようとはしない。

彼らの狙いは略奪である。しかもこれが凄まじいことこの上なかった。農産物が根こそぎ奪われ、田畑は荒れ地と化す。国が立ち行かなくなるぐらいだ。

それゆえ、ハインリヒの国王としての権力基盤の強化は、対ハンガリー政策一つにかかっていると言ってよかった。

突然訪れた「好機」

そんなときである。

926年、またもやハンガリーが侵入してきた。ハインリヒがオカー川流域のヴェルラの要塞に立て籠もっていた折に、ハンガリーの君侯の一人（名前不詳）が東フランク軍の捕虜となった。ハインリヒはこれを奇貨として、その君侯の釈放交渉を通じてハンガリーと9年間の休戦条約を結んだ。

もちろん明らかに不平等条約である。なにしろ東フランクが撤退金と毎年の貢納金を払う代わりに、ハンガリーに休戦をお願いするという代物であった。

かつて東フランク王国と西フランク王国を再統合してフランク大帝国の一時的復活を成し遂げたカール3世肥満王は886年、異教徒バイキングがパリに迫ってきたとき、パリ伯ウードが前線で奮闘していたにもかかわらず、バイキングに多額の金を払いお引き取りを願った。

この時、西フランクの貴族は「王たるものが神の敵である異教徒に土下座するとはなにごとか！」と激昂した。そしてやがて肥満王は廃位されることになる。

ハインリヒも同じ轍を踏むのか？ しかしそうはならなかった。

ハインリヒは926年11月、ヴォルムスに宮廷会議を招集した。ザクセン、シュヴァーベン、フランケン、バイエルン、ロートリンゲンの貴族が参集した。新シュヴァーベン大公ヘルマンと後に正式にロートリンゲン大公となるギーゼルベルトも参加した。

そして彼らは一致してハインリヒの示した異教徒との屈辱的休戦条約を承認し、高額な撤退金と貢納金の負担に応じることにした。それほどハンガリーの侵略は、ザクセンだけではなく東フランク全体の宿痾であったのだ。

