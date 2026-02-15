今放送中の冬ドラマに"異変"とも言うべき、傾向が見られるという。それは「朝ドラのヒロインが演じる"悪女"」が多いということだ。いったいなぜか？ その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】話題のドラマで主演を務める井上真央と竹内涼真の密着ツーショット。他、前髪パッツン、ショートヘアにイメチェンした女優の杉咲花なども

＊ ＊ ＊

冬ドラマも中盤に入り、連日さまざまなネットニュースが流れ、SNSのコメントも活発になっていますが、なかでも1つの傾向としてみられるのが「悪女のヒロインが多い」こと。しかも最も影響力の大きい朝ドラの主演経験女優が悪女を演じていることに気づかされます。

まず2010年に『ゲゲゲの女房』（NHK総合）で主演を務めた松下奈緒さん（41歳）は今冬、『夫に間違いありません』（カンテレ制作・フジテレビ系、月曜22時）に出演。遺体で発見された夫・一樹（安田顕）が1年後に現れたことで保険金詐欺をしてしまい、さらに殺人事件の隠蔽にも加担する主人公・朝比聖子を演じています。

次に2011年に『おひさま』（NHK総合）で主演を務めた井上真央さん（39歳）は今冬、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系、火曜21時）に出演。殺人事件の容疑者であるほか、同級生の飛奈淳一（竹内涼真）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）から想いを寄せられていることを自覚して翻弄するようなヒロイン・岩本万季子を演じています。

さらに2020年に『おちょやん』（NHK総合）で主演を務めた杉咲花さん（28歳）は今冬、『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系、水曜22時）に出演。人を好きになることや向き合うことを避け、恋人がいながらも他の男性と会い、ホテルにも行く主人公の小説家・土田文菜を演じています。

また、2019年に『スカーレット』（NHK総合）で主演を務めた戸田恵梨香さん（37歳）は今冬、『リブート』（TBS系、日曜21時）に出演。早瀬陸（松山ケンイチ、鈴木亮平）に儀堂歩（鈴木亮平）へのリブートを勧めたほか、嘘を織り交ぜて振り回すヒロインの公認会計士・幸後一香を演じています。

その他でも「悪女」とは言えないものの、2025年に『おむすび』（NHK総合）で主演を務めた橋本環奈さん（27歳）は今冬、『ヤンドク！』（フジテレビ系、月曜21時）に出演。患者思いながら"元ヤン"というより"今ヤン"のような言葉づかいの荒い脳神経外科医・田上湖音波を演じています。

朝ドラの主人公と言えば、明るくひたむきな好感度の高いキャラクター設定が多い中、なぜ今冬はその主演経験者たちが悪女を演じているのか。単にギャップ狙いだけではない起用の背景を掘り下げていきます。

2面性を持つオリジナルのヒロイン

前述した今冬の5作中、『夫に間違いありません』『冬のなんかさ、春のなんかね』『リブート』『ヤンドク！』の4作がオリジナル。原作があるのは『再会』だけであり、実績、実力、人気を兼ね備える朝ドラ主演を迎えたオリジナルの力作であることは間違いありません。

では、なぜ悪女という設定が選ばれているのか。プロデューサー、脚本家、演出家のコメントからそのヒントがうかがえます。

『冬のなんかさ、春のなんかね』で脚本・演出を手がける今泉力哉監督は「文菜って、何に悩んでいるのかも漠然としていて、脚本を書いた自分でも理解できない部分がある人間なので、演じるのがすごく難しい役柄だと思うのですが、そういった部分も杉咲さんとだったら一緒に悩んで、考えて、楽しんで、いい作品をつくっていけるのではと思っています。杉咲さんの思考と、声や身体の魅力とともに、このドラマをつくれることはとても光栄で大変心強いです」などとコメント。書いた人でも理解すら困難な難役だからこそ杉咲さんに演じてほしいというニュアンスがうかがえます。

『リブート』の東仲恵吾プロデューサーは、「戸田恵梨香さんの役もまた、繊細さと強さの両方が求められる女性です。その表現力をもってしてこそ成立する役であり、戸田さん以外には考えられませんでした」などとコメント。繊細さと強さの2面性を演じられる実力をベースに、戸田さんがヒロインを演じる前提で脚本を"あて書き"したことが明かされています。

『夫に間違いありません』の近藤匡プロデューサーも、「凛とした佇まい、強い意志を感じさせる眼差し。その反面、おおらかで優しさを感じさせる笑顔と語り口は、今回の物語の主人公そのもの」と松下奈緒さんの起用理由をコメント。こちらは強さと優しさの2面性を演じられることが起用の決め手になった様子がうかがえます。

朝ドラ女優が悪女を演じられる理由

そもそも3か月弱放送されるドラマの主人公やヒロインである以上、単純な悪女というわけではないでしょう。前述したような、繊細さと強さ、強さと優しさを兼ね備えた人物であるケースがほとんどであり、演技力の高い女優ほど振り幅が大きい傾向があります。

さらに言えば、半年間（全125話か全130話）の長丁場である朝ドラのヒロインは、単に明るくひたむきなだけでなく、さまざまな苦難に直面し、それを乗り越えていく強さが必須条件。戦争や震災、大切な人の死や裏切りなどを乗り越えてたくましく成長していく姿を描いて視聴者の共感を誘う作品が多く、主演経験者たちは心身と技術の両面でタフさを身につけていきます。

それを知っている民放各局のプロデューサー、脚本家、演出家が「この役は朝ドラ主演経験者にまかせたい」と考えるのは、知名度の高さも含めて当然かもしれません。特に2010年代後半あたりからダークサイドを描いた物語は「視聴者が重苦しさを感じて最初から敬遠される」というリスクが高くなっていました。

「それでも見たい」と思わせる演技力と人気が重要であり、だからこそ今冬に限らず重苦しさのある作品ほど朝ドラヒロインを選ぶことがセオリーのようになっています。

低迷期を脱した2010年以降の出演

ちなみに冒頭にあげた松下奈緒さん、井上真央さん、杉咲花さん、戸田恵梨香さん、橋本環奈さんが出演した朝ドラは、すべて開始時刻が15分繰り上がった8時ちょうどになり「2000年代の低迷期を脱した」と言われる2010年以降の作品。

それまでのように「若手女優を抜てきして演技面での成長を見守ってもらう」のではなく、「すでに一定の実績と知名度を備えた女優を主演に据えて最初から最後まで演技力の高さを見てもらう」という方針に変わり、現在まで続いています。

「すでに一定の実績と人気を持ちながら、さらに朝ドラ主演を経たことでスケールアップした」という点で経験者が同世代女優たちの一歩先をゆく存在であることは間違いないでしょう。実際、局を問わず力作を手がける際は朝ドラ主演経験者を起用するのが常とう手段となっていました。

はたして朝ドラ主演経験女優が演じる今冬の役柄はどんな経緯を経て、どんな結末を迎えるのか。放送を重ねることに「悪女だけど引きつけられる」「見ていくうちにだんだん好きになってきた」という声が増え、最終話ではネット上に称賛や「ロス」の声があがるのではないか。中盤に入った今、そんなムードが漂いはじめています。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。