「内臓売るか、マグロ漁船に乗るかだ！」は大ウソ!?…フィクションが産んだ「マグロ漁業＝奴隷のような労働環境」という都市伝説

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第61回

「マグロ＝奴隷のような労働環境」という都市伝説

漁師の減少は、特定の地域や漁法などに限った話ではないが、特に深刻なのは、大人数で長期間漁船に乗り込み、遠い漁場で航海する遠洋マグロの漁師が急減していることだ。

真夜中、漆黒の海へ船を出し、荒波に揉まれながらマグロを狙う漁師たち。年末年始、テレビの特別番組では、青森・大間の漁師が一獲千金の大物を求め、海と格闘する様子が紹介されるのが恒例だ。

マグロ漁といったときに思い浮かぶひとつに、このイメージがあるだろう。前述のように2024年12月下旬には、かつて東京・豊洲市場の初競りで3億円を超える「一番マグロ」を釣り上げた漁師が、漁船の転覆により命を失った。まさに危険と隣り合わせの仕事だ。

一方、マグロ漁にはもうひとつのイメージがある。「借金を返せないのならマグロ漁船に乗れ！」「内臓売るか、それともマグロ漁船に乗るかだ！」、マンガやドラマあるいはコントなどの中で、こうしたセリフを一度は見聞きしたことがあるのではないか。

このような過酷な労働をイメージするのは、小型船に乗って1〜2人で出漁する大間のような近海マグロ漁ではなく、大勢で巨大な漁船に乗船し、半年以上の長きにわたって世界中の海を回る遠洋マグロ漁であろう。

水産庁や業界団体などによると、メバチマグロをはじめとする日本の刺身用マグロ類の7割以上は、この遠洋マグロはえ縄漁によって賄われている。日本人のマグロ需要を支える重要な仕事だ。だが今、遠洋マグロ漁は深刻な漁師不足により、存続の危機に直面している。

遠洋マグロ漁師は20年間で5分の1に減少

前述の通り、「遠洋マグロ漁業＝長期間にわたって過酷な労働現場で奴隷のように働かされる代わりに大金を得られる職」という都市伝説は、まことしやかに流布されている。

近年も人気アドベンチャーゲームの実写ドラマや、ドラマ化された人気マンガなどで、借金返済にあえぐ登場人物に向かって「マグロ漁船に乗って金を返せ」といったセリフが吐かれるシーンが登場。定番として悪気なく使われがちな言い回しだが、職業に対するイメージダウンにつながっているのは確かだ。

そういったフィクションや風説の影響もあり、遠洋マグロ漁師は減少の一途をたどっている。2024年、日本人の船員数はおよそ820人。この20年間で、なんと5分の1に激減した。

半年以上の航海には、船長や漁労長をはじめ総勢二十数人の乗組員が必要なため、インドネシア人など外国人の船員を確保しながら操業しているのが現状。船員不足などにより先行きが見えず、中には漁船を手放すオーナー（船主）もいるという。

船長など日本人の乗組員の高齢化も進む。今はまだどうにかしのいでいるが、若いマグロ漁師が経験を重ねて担い手として育たなければ、日本の遠洋マグロ漁業の存続が危ぶまれる状況だ。

こうした状況を打開し、マグロ漁師を目指す若者を確保しようと、漁業団体は近年、さまざまな作戦を展開している。中でも特に注力しているのが、ネットやテクノロジーの活用だ。

マグロ漁師のイメージをテクノロジーで払拭

遠洋マグロ漁などの漁業者で組織する日かつ漁協は、マグロ漁師のイメージアップに向け、2021年3月からYouTubeチャンネル「japantuna」で、遠洋マグロ漁のリアルな操業風景や、船内の様子などを紹介している。投稿のタイミングは不定期だが、これまでに50本を超える動画が公開されている。

動画では、船員たちが協力しながらマグロがかかった縄を回収し、船内に引き上げる作業（揚げ縄）や、船内のさまざまな設備や船員らの食事風景、休憩時の様子など、いろいろな視点から遠洋マグロ漁師の生活ぶりをうかがい知ることができる。

このほか、遠洋マグロ漁師になるためのさまざまなアドバイス、さらには給与や待遇面などについて詳細に説明する動画も公開されている。

実際に動画を見た若者からは、「マグロ漁の悪いイメージがなくなり、憧れるようになりました。ぜひ自分も挑戦してみたいです」「自分でもマグロ漁師になれると思いました。小さな頃からの夢を叶えたいです」といった反応があり、一定の効果はあるようだ。

動画に加えて日かつ漁協は、若者にマグロ漁の実態をさらにリアルに伝えようと、水産高校での説明会や都市部での漁師募集のイベントでVR（Virtual Reality 仮想現実）を活用し、マグロ漁を疑似体験してもらう取り組みを開始した。

写真や通常の映像とは異なり、VRではマグロ漁の様子を360度見渡せて、まるで船上にいるような臨場感を味わうことができる。生徒からは「航海に出たら毎回死者が出るほど過酷な労働だという危険なイメージしかなかったが、船員さんが安全を確保しながら、協力して操業していることがわかってよかった」との声が上がったという。水産高校の生徒ですら、こういった誤解をしているのだ。正しい情報を伝える努力には意味があると言えるだろう。

日かつ漁協によれば「VRを使ってからは、志願者が多数出るようになった」という。今後は、漁師が船内で過ごす部屋などさまざまな設備も撮影するほか、現在は3機のゴーグルをさらに増やし、より多くの水産高校へ出向くことにしている。

「定着化」という課題も

マグロ漁業に限った話ではないが、若者が漁師になっても数年でやめてしまうことが多く、かねてから定着化が課題となっている。特に遠洋漁業は半年以上にわたる長い航海が多いため、同組合は「若者には、船上でも陸上と同じようにネットが使える通信環境の整備も必要」とみている。

遠洋漁船には通常、船舶向け衛星通信「インマルサットFX」が使われることが多いが、漁業関係者によると「LINEなどを使っていても、切れたりつながりにくかったりしがち」というのが現状。若者だけでなく多くの船員が不便さを感じているのは確かだ。

漁師になったばかりの若者にとっては、YouTubeやInstagram、あるいはTikTokを閲覧したり、LINEなどで家族や友達とやりとりしたりすることができなければ、大きなストレスになるに違いない。

そこで、同組合や漁船のオーナーらが着目しているのがスターリンクだ。スターリンクは米スペースXが運用する衛星通信サービスで、地上通信網が未整備のところでも高速インターネットの利用が可能。同組合は「個々の漁業者が利便性を認めて、搭載するケースが増えつつある」という。

漁業関係者も、スターリンクの導入により「陸と同じようにスムーズなやりとりができるため、若者の疎外感も薄れるのではないか」と期待を込めている。動画なども陸上同様に閲覧できるとみられ、若手漁師の定着へ強い味方となりそうだ。

漁師確保を重要課題に掲げる同組合は、2024年9月に都内の事務所内に船員職業紹介所を開設し、遠洋マグロ漁に関する一層の情報公開に努めている。佐藤康彦所長は、「遠洋マグロ漁は厳しいこともあるが、大いにやりがいのある仕事。20代で1000万円以上稼ぐ船員もいる。ぜひ挑戦してほしい」と熱いメッセージを送る。

職業に対する偏見や差別的なイメージに対して敏感になった今の社会でも、遠洋マグロ漁はいまだにドラマやコントで「奴隷的な扱い」「罰ゲーム」として描かれがちだ。そんな中にあって船主たちは漁師不足に悩まされながらも、若手を大切に育てている。業界団体も正しい現状を伝えようと、イメージアップに粘り強く取り組んでいる。

日本人のマグロ需要を支え続けた遠洋マグロ漁業は、漁業の花形とも言える。その誇りを持ち、世代交代を図ろうとする漁師たちの努力を、都市伝説による負のイメージで邪魔することがあってはならない。

【後編を読む】「女人禁制」を謳った日本の漁業界が一転して「女性漁師の採用」を推進するようになったワケ

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

【後編を読む】「女人禁制」を謳った日本の漁業界が一転して「女性漁師の採用」を推進するようになったワケ