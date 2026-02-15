ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアで初の金メダルを獲得した村瀬心椛（21）。

【写真】FERRARIのボトルで祝杯 2025年スノーボード世界選手権で金メダルをとった村瀬心椛

「今シーズンは1月開催の冬季Xゲームズ（ビッグエア）だけでなく、W杯（スロープスタイル）でも優勝しており、五輪でも『二冠』が期待されます」（スポーツ紙デスク）

1つ目の金獲得後、メディア取材が殺到した村瀬だが、経歴や実績とともに話題になったのが、名前の"読み"だ。

「村瀬はスノボ経験者の両親の影響で4歳でスノボを始め、2歳下の妹もプロ選手。両親の『心優しい人に』との願いと、紅葉の美しい11月生まれであることから、心と椛（もみじ）で"ここも"となったそうです。ちなみに妹は由徠で"ゆら"と読みます」（同前）

ほかにも、スノボの日本選手には個性的な名前が多い。村瀬に先立ち男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（21）はインタビューで、自身の名前の由来を「"きら"の読みはアニメの主人公キャラから」と説明。人気アニメ『機動戦士ガンダムSEED』のキラ・ヤマトから取った名だと話題に。ソチ五輪（2014年）ではハーフパイプに出場した岡田良菜（35）は、『未来少年コナン』のラナが名前の由来だと言及した。

「今大会出場の長谷川帝勝（20）は、スポーツ好きの父が強い男になってほしいとタイガー・ウッズから名付けた。両親の影響で4歳でスノボを始めた岩渕麗楽（24）の名前は、ギタリストのエリック・クラプトンの名曲『いとしのレイラ』が由来。『世界で活躍してほしい』との両親の願いが込められているそうです」（同前）

なぜスノボ選手には難読の名前が多いのか。

「1990年代にスノボブームで熱中した人たちが親世代になり、今、彼らの子供が10〜20代の現役世代になった。代表選手の多くは親の影響を受けて幼少期から競技を始める。練習施設が限られる特殊な環境のスポーツなだけに、生まれた時から親が子供の将来に期待し、海外でも違和感のない名前を付けるのでは」（同前）

込められた願いは現実のものとなるか。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号