同じ銀メダルでもその重みは全く違ったようだ──。ミラノ・コルティナ五輪・開会式当日から3日間にわたって行なわれたフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続の銀メダルを獲得した。前回の北京大会はロシアのドーピング違反で繰り上がっての銀メダルだったが、今回は金にあと1点に迫る強さを見せた銀メダルだった。

日本チームを牽引したのは、今季限りでの現役引退を表明している3大会連続出場の坂本花織（25）だ。日本フィギュアの絶対的エースで北京大会のシングルでは銅メダルを獲った。スポーツジャーナリストが語る。

「初出場した2018年平昌五輪では坂本選手が極度の緊張のなかで団体戦後に青椒肉絲を食べて急性胃腸炎になり救急搬送されたというエピソードもありますが、頼もしく成長しました。

フィギュアは団体戦の後に個人戦が控えているため、コンディションをどう保つかも重要になってくる。これまで個人戦でメダルを狙うエースは団体戦にはショートプログラム（SP）だけの出場で"温存"する戦略もありましたが、今回の坂本は日本スケート連盟からの打診に応えて異例となるSPとフリーの両方に出場。団体戦での日本シングル史上初の試みで、それだけ坂本の五輪にかける思いが強い。団体戦でSP、フリーともに1位となった勢いのまま、個人戦も首位に立てるか注目が高まっています」

2月18日未明に始まるフィギュアスケート女子シングルには、団体戦後にミラノ入りした千葉百音（20）、中井亜美（17）も出場する。

「初出場の2人が団体戦に出なかったことが吉と出るか凶と出るか、関係者も固唾を呑んで見守っています。

なかでも17歳の中井は昨年12月のグランプリファイナルで坂本を超えて2位に入り、上り調子です。トリプルアクセルという武器もある。これまでも五輪のフィギュア女子では新旧女王が入れ替わるドラマが何度も起きている。それだけに、新星・中井の躍動も期待されます」（同前）

表彰台の上で微笑むのは、果たして──。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号