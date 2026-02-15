"12時間で1057人の男性と関係を持った"驚異の記録保持者であるイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）が新企画に際し、現地で批判の的になっている。今度は"避妊具なし"の状態で400人の男性と関係を持ったというのだ。

【写真】“パーティー”に集う覆面の男たち、男たちに囲まれキャミソール姿のボニー

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨なコンテンツを会員制サイトで有料で提供している。一般人を巻き込む過激な企画により、世界的なお騒がせインフルエンサーとなった。特に有名なのが、昨冬にイギリスで開催した超大規模な乱倫パーティーだ。現地事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「ボニーは、このパーティーを通して、"12時間で1057人の男性と関係を持った"と主張しています。過激すぎる企画に批判が殺到しましたが、昨年7月にはイギリスの公共放送局でドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』が制作・放送されるなど、彼女の代名詞と言える企画です」

2026年に入り、ボニーは、さらなる記録樹立に向けて始動した。当初、"Xデー"は1月17日と告知されていたが、突然延期に。その後、2月7日にあらためて企画を実施するとの発表とともに、延期の驚きの理由が明かされた。前出のジャーナリストが話す。

「Instagramに投稿した動画で、ボニーは、『前回のイベントを延期したのは、みんなにパパになる機会を与えたかったから。2月7日は絶好のチャンスなの』と告白。妊娠可能な時期に合わせるために日程を変更したそうで、『あなたが私を妊娠させるまで止まりたくない』とカメラに向かって投げキッスをしました。

ネット上では、あまりの倫理観のなさから〈どこまで堕落するんだ〉や〈気色悪い〉といった批判が殺到しました」

2月7日、批判のなかで再び開催された乱倫パーティーはどんなものだったのか。

Tiktokなどでは、現場で撮影された複数の動画が拡散されている。青い覆面をかぶった男性たちの不気味な行列や、彼らがスマホを掲げて歓声を上げる様子などをとらえたものだ。

「今回は約400人の男性が集まり、なんと自分の順番が来るまで7時間も列に並んだ男性もいたそうです。待ち時間が長いためか、参加者には軽食が提供されたといいます。

企画を終えたボニーは、『"水分"を摂取しすぎて溺れてしまわないかと心配でした』などと彼女流のジョーク交じりにコメントしました。これまでの避妊具なしでの行為の最高記録は、2004年にプラハで立てられた『65人』だとして、今回の記録はそれを大幅に上回ったと主張しています」

「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」と豪語しているボニー。ますます企画を過激化させて、さらなる成功を掴むか、それとも身の破滅が先か──。