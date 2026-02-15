¡ÖÅü¼Á¥ª¥Õ¡×¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤«¤â¡ÄÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö5¤Ä¤ÎÂç»ö¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î°ÍÂ¸À¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ä¡×À¤³¦Åª°å³Ø»ï¡Ø¥é¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬¶ÛµÞ¹ðÈ¯¡¢¡ÈÊØÍø¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡É¿©ÉÊ¤Î´í¸±¤¹¤®¤ëÎ¢Â¦¡Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¹©¶ÈÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ò¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ÍÂ¸À¤È¿ÈÂÎÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈò¤±¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¿©¤ÙÊª¤Î£´³ä¤¬Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ
¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÁ´¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê²á¤®¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥é¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏËè¿©¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥é¤ò°û¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÏÆ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤êÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤ÈÆ±¤¸Åº²ÃÊª¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡Ø¿©¤ÎÉâµ¤¡Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¸¦µæ½êÂåÉ½¤Ç¿©ÉÊÌäÂêÉ¾ÏÀ²È¤Î³ÀÅÄÃ£ºÈ»á¤¬Á°µ»ö¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò´°Á´¤ËÀÝ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¿©¤ÙÊª¤ÎÌó4³ä¤¬¤¹¤Ç¤ËÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤È¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¸¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£³ÀÅÄ»á¤Î»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¿©¤ÎÉâµ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ï¡Öè§¤Ç½Á¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×
¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤È¤¤Ë¡¸¶ºàÎÁÍó¤ò1ÉÃ¤À¤±¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¡£µºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²½³ØÅª¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¢¡Ö·ò¹¯¤Ã¤Ý¤¤¸ÀÍÕ¡×¤òµ¿¤¦¤³¤È¡£
¿©¤Î°ÂÁ´¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ²Ê°å¤Ç¡¢¸ÍÄÍ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎÂ¼¾¾¸°ì»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥È¥¯¥Û¡Ù¡Øµ¡Ç½À¡Ù¡ØÅü¼Á¥ª¥Õ¡Ù¡Ø¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀëÅÁ¥¤¥á¡¼¥¸¤äµ¡Ç½É½¼¨¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤òËüÇ½»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿©À¸³è¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ø¥ë¥¹¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ø¥ë¥¹¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢¡Ö0¥«¥í¥ê¡¼¡×¡ÖÄã»éËÃ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢¤½¤Î¿©ÉÊ¤ò¼ÂºÝ°Ê¾å¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¸í²ò¡¦²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Íý¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢DHAÆþ¤ê¥ê¥µ¡¼¥é¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ê¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡Ë¤Ï¡ÖÃæÀ»éËÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¡×¤È¤¦¤¿¤¦¥È¥¯¥Û¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Ãå¿§ÎÁ¤ä»À²½ËÉ»ßºÞ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ò´Þ¤àÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥×¥é¥¹¡ÊÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ë¤Ï¡¢¡Ö1Æü1ËÜ¿©»ö¤È°ì½ï¤Ë¡×¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¥È¥¯¥Û¤À¤¬¡¢¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤ä»ÀÌ£ÎÁ¡¢¥¢¥»¥¹¥ë¥Õ¥¡¥àK¤È¤¤¤Ã¤¿´ÅÌ£ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤À¡£ÆÃÄê¤Î¥È¥¯¥Û¤Ð¤«¤ê¤ËÍê¤ë¤È¡¢Åº²ÃÊª¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
·ò¹¯¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â´Î¿´¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ºà¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁª¤Ö½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿©»ö¤Î¡ÖÊØÍø¤ÊÏÆÌò¡×¤È¤·¡¢ÁÇºà¤Ë¶á¤¤¿©ÉÊ¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¸µ¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤ë¿©ÉÊ¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ïè§¤ÇÍñ¤òÂ¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÇ¼Æ¦¤äÎä¤äÅÛ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥ê¥ó¥´¤â°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¡£ÁÇºà¤òÂ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤¹¤ëÈæÎ¨¤Ï¼«Á³¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ¼¾¾»á¡Ë
¸åÊÔµ»ö¡ØÅüÊ¬¤Ë¤Ï¥´¥Ü¥¦¤ä¥ª¥¯¥é¡¢±öÊ¬¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¡Ä¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥ï¥ó¡×·ò¹¯Ë¡¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯2·î16Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÅüÊ¬¤Ë¤Ï¥´¥Ü¥¦¤ä¥ª¥¯¥é¡¢±öÊ¬¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¡Ä¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥ï¥ó¡×·ò¹¯Ë¡
