2026年2月10日、千代田区の経団連会館で開かれた第71回青少年読書感想文全国コンクールの表彰式に出席された秋篠宮妃・紀子さま。応募総数203万編から選ばれ受賞した生徒らに賞状が贈られた。

【写真】紀子さまのブルーグリーンのセットアップ全身姿をもっと見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども

式典では受賞者に拍手を送り、「受賞者の皆さま一人一人が、これはなんだろう、もっと知りたいと思ったり、ずっと大切にしたい、誰かに伝えたい気持ちを抱いたりしながら、ご自身の言葉で表現した作品は、私の心にも響いてきました」とお言葉を述べられた。

ネット上では〈（子どもたちにとって）特別な一日になったと思います〉、〈お話ができたお子さん、嬉しかったでしょうね〉、〈紀子さまのお言葉が私の心にも響きました〉などの声が上がっている。

この日、紀子さまはダークトーンのブルーグリーンのセットアップをお召しになっていた。品格と知性を感じさせる秋冬のフォーマルにふさわしい色味で、華やかさを控えながらも印象に残るカラーだ。優しさも漂わせるトーンは、子どもたちにも威圧感を与えない。足元のパンプスにはコーデを引き締める黒を選び、深みのあるセットアップのカラーを引き立てていた。

アクセサリーは、セットアップと調和するブルーとグリーンがあしらわれたブローチを合わせ、イヤリングとネックレスはパールで上品に統一していた。ジャケットの首元は立ち上がりのあるノーカラーで、襟元からさりげなく覗くパールが、きちんと感のある装いに、ほどよい華やかさを加えている。

また、ウエストには共布のリボン付きベルトが、さりげなく腰の位置を強調。ウエストマークによってシルエットにメリハリを生み、リボンのデザインと相まって女性らしいやわらかなスタイルを完成させている。

読書感想文の表彰式という場にふさわしい落ち着きと知性、そして子供たちと触れ合う場面に寄り添うやわらかなやさしさ。そうした要素を、上品なカラーとクラシカルなデザインで体現した装いだった。