ÅüÊ¬¤Ë¤Ï¥´¥Ü¥¦¤ä¥ª¥¯¥é¡Ä¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥ï¥ó¡×·ò¹¯Ë¡

¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¡¢¹©¶ÈÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÍÂ¸À¤ä¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿©À¸³è¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÅü¼Á¥ª¥Õ¡×¡Ö¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡×¤òëð¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤«¤â¡ÄÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö5¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¬¤±¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
Åº²ÃÊª¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÓÝõ¤¹¤ë¡Ö¹ç¤ï¤»µ»¡×
¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅº²ÃÊª¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÓÝõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¶â´Ý³¨Î¤²Ã»á¤Ï¡¢¡Ö²òÆÇ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÂ¤ê¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¦¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥ï¥ó¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÊª¼Á¤ò¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤·¤ÆÇÓÝõ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²òÆÇ¹ÚÁÇ¡×¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ëÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¿©ºà¤ò¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ê¤É¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤ÎÌîºÚ¤Ë¤Ï¡¢²òÆÇ¥×¥í¥»¥¹¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¡¼¥ë¡Ý3¡Ý¥«¥ë¥Ó¥Î¡¼¥ë¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åº²ÃÊª¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¤¤Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢Åü¤ÎµÛ¼ý¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤à¥ª¥¯¥é¤ä¥´¥Ü¥¦¤òÀÝ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿±öµ¤¤¬¶¯¤¤¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë¤Ï¡¢±öÊ¬¤ÎÇÓÝõ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ö¥¢¥ë¥®¥ó»À¡×¤ò´Þ¤à¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢±öÊ¬ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤²Ã¹©Æù¤Ë¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¶â´Ý»á¤Ï¤¹¤¹¤á¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥à¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤ÎÇÓÝõ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤ä¡¢·ì°µÄ´À°¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¥¥¦¥¤¤Ê¤É¤Î²ÌÊª¤â¥«¥ê¥¦¥à¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢²Ã¹©Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌµÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¥¼¥í¥Ç¡¼¤òºî¤í¤¦
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎÆâ¤ËÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤äÄ²Æâ´Ä¶¤ÎµÞ·ã¤Ê°²½¤ò¾·¤¤¤ÆÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î°ì°ø¤È¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½µ¤Ë1²ó¤Ï¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¥¼¥í¥Ç¡¼¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¿©À¸³è¤Î¼çÌò¤òÁÇºà¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤´ÈÓ¡ÜÌ£Á¹½Á¡ÜÌîºÚ¡ÜÆ¦¡Üµû¤À¤±¤ò¿©¤Ù¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä²Ã¹©Æù¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë°ìÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ø3¿©¤â¼«¿æ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ï¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÆü¡Ù¤Ê¤É¡¢¡Ö¤æ¤ë¤á¤Î¥¼¥í¥Ç¡¼¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿1Æü¤À¤±¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍâÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÍÄÍ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎÂ¼¾¾¸°ì»á¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÄ´Íý¤Î»ÅÊý¤ò¹©É×¤·¤ÆÅº²ÃÊª¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤â¡¢¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤À¡£
¡Ö¥Ï¥à¤ä¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¢¸üÍÈ¤²¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Åò¤ËÄÌ¤·¤Æ¤æ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅº²ÃÊª¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¶â´Ý»á¡Ë
ÌÍ¤òè§¤Ç¤¿½Á¤Ë¥¹¡¼¥×Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢è§¤Ç½Á¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿·¤¿¤ÊÅò¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡¢»À²½¤·¤¿Ìý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤â¸º¤é¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Îý¤êÊª¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¾¯¤·ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éè§¤Ç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥ó»À±ö¤äÊÝÂ¸ÎÁ¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÍÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Êºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶ºàÎÁ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¹©É×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤È´¤¯Í£°ì¤ÎÃÎ·Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÂ¼¾¾»á¡Ë
「週刊現代」2026年2月16日号より
