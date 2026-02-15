結核はロマンチックな病気、潰瘍性大腸炎はメンタルの弱さから生じる…病気のイメージの歴史

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

病気のイメージの歴史

新型コロナウイルス（COVID-19）の流行の盛衰のように、病気そのものに歴史はあります。しかし、それ以上に時の経過とともに大きく揺れ動くのが病気のイメージです。

病気は、人間の身体に影響する生物学的な事実であるだけではありません。個々人の生きられた経験であり、社会的にさまざまな意味がまとわりついています。そのために、医学史のなかでの病気は、病気のイメージの変化としても文化的に研究されてきました。

たとえば、18〜19世紀の西洋での結核は、ロマンチックな病気とされ、上品さや繊細さ、そして内に秘めた情熱を表すものとして神話化されていました。当時は治療法が無く、しばしば結核が死に至る病であったことは、「佳人薄命」や「夭折の天才」というイメージと結びつけられていたのです。日本でも、明治時代の国民小説の1つ『不如帰』（徳冨蘆花）では、主人公である浪子は、結核患者であるために、さまざまな不幸を経験します。

もちろん、病気は美化されるばかりではありません。

エイズや梅毒のような性感染症の場合、不特定多数とのセックスや売買春などを連想させることもあって、道徳的な罪のイメージと結びつけられてきました。ただし、実際には、過去の日本でのエイズの大多数は、血友病の人びとに使用されていた血液製剤による薬害でした。このように、事実とイメージは大きく離れていることもあります。

また、感染力の弱いハンセン病の病者たちが激しく差別され、日本では1996年に「らい予防法」が廃止されるまで、強制的に施設に閉じ込められてきたのも、「天刑病」や「業病」というネガティブな病名のイメージがあるからでしょう。

そして、「潰瘍性大腸炎」です。

潰瘍性大腸炎の病気のイメージといわれても、あまりはっきりしないかもしれません。しかし、故・安倍晋三元首相が2度の首相辞任をしたときの持病といえば、覚えている方もいるのではないでしょうか。2007年には政府与党の参院選での大敗の直後、2020年には新型コロナ対策の停滞を受けて、という政局のなかでの辞任でした。そのため、精神的なストレスなどの影響の大きい病気という印象がありました。

実際、20世紀中盤のアメリカでの「潰瘍性大腸炎」は、代表的な心因性の病気、つまりメンタルの弱さから生じる心身症と見なされていました。そのため、この病名を人に言うのがはばかられる病気だったといいます。こうした病気の悪いイメージ（人間関係での体面を失わせるような性質）は、社会学で「スティグマ」と呼ばれます。

日本では、潰瘍性大腸炎には、そこまで差別される病気という印象はありません。しかし、海外の古い教科書の孫引きで、潰瘍性大腸炎を心身症の一種とする説明はときにネットでみかけることがあります（現在では医学的に否定されています）。

