【スペシャル対談】六角精児×玉袋筋太郎「お酒片手に語った、人生、借金、還暦の話」

現在「週刊現代」で連載中の玉ちゃんと、昔連載をしていた六角精児さん。お酒片手に、人生の苦みと楽しみについて語り尽くす特別対談！

教育熱心な母、宿題を出さない小学生

玉袋：六角さんは「週刊現代」の連載の先輩（※'11〜'17年まで、「三角でもなく 四角でもなく」を連載していた）。それをまとめた本を読んだけど、面白かったなあ。六角さんは毎週の連載という「宿題」をこなせる人だったんですね。

六角：そうなんだよ。毎週、大変だなと思いながら書いていたけど、締め切りに追われながらも書き続けたからこそ得られた何かがあるのよ。

玉袋：六角さんは教育熱心な厳しいお母様からの教えのもとで勉強をしてきたわけで。

六角：ほんとに厳しかったよ。

玉袋：そういう教えがあるかないかで人間違ってくると思うんですよ。六角さんにはもともとやり抜く力があった。俺は何にもないから。小学校・中学校と宿題は提出したことがないんです。

六角：そんな人がいるの（笑）。

玉袋：夏休みの宿題を提出しないのはクラスで俺だけ。それで先生に徹底マークされるんですけど、「ロープ・ア・ドープ」で耐えて相手の打ち疲れを待つんです。

六角：アリvs.フォアマン状態だ（笑）。

玉袋：２学期はじめの教室で「キンシャサの奇跡」が起きていたんですよ（笑）。うちは共働きだからずっと家で留守番。テレビ見放題、深夜ラジオも聞き放題。親父は酔っ払って帰ってくるし。

六角：じゃあ、縛りゼロだ。

玉袋：ゼロです。大人になって雑誌なんかで連載をやるようになって、ようやく宿題はやらなきゃダメという意識が湧きました。それも俺たちが反町隆史みたいな男前だったら、雑誌で連載なんて書いてないですからね。

六角：縛りゼロでやってきた玉さんがいて、進学校で苦しんでた六角精児がいて。その二人がいま、同じところで酒呑んでるんだから、不思議なもんだよ。

玉袋：登山口は違うんだけど、気づいたら同じ山に登ってたんですね。

あの時、もしヤミ金から借りてたら……

六角：家庭環境は違えど、若い頃はいろんなバイトとかをやって苦労したのは同じでしょ？思い出すのは「共同溝」っていう地下道があって、そこで電線がちゃんとキープされてるかを調べる仕事。日払いで1万円ぐらいもらえてさ。あれは実入りがよかったな。

玉袋：俺もいろんなバイトをやりましたけど、一番の憧れは座ってできる交通量調査員。あれが勝ち組だと思ってた。

六角：俺はあの仕事をやって、怒られたことがあったな。国道1号線を通る車の量を調べるんだけど、適当にやってたら「馬車・荷車」のボタンを2〜3台分カチャカチャ押しちゃって。「おい！国道に『馬車・荷車』が通るって、どうなってんだ！」「通ったんです」「嘘つけ！」って。

玉袋：若い頃にいろんなカネの稼ぎ方を知りましたよね。フランス座にいた時、アキラさんって照明やってた先輩がいて、独身だけど結婚してるの。フィリピン人と。

六角：きっと戸籍を売ったんだろ？

玉袋：そうです。30万で。よくわかりましたね。

六角：ウチの劇団員の家に居候してピンサロで働いてたウロちゃんってのも、「借金を返すために50万で戸籍を売った」って言ってたんだよ。

玉袋：アキラさんよりレートが高いな（笑）。六角さんは結局サラ金何社からいくら借りてたんですか？

六角：7社から480万。

玉袋：当時サラ金はどこにでもありましたからね。「むじんくん」なんてのもありました。

六角：だんだん貸してくれるところがなくなって、最終的にはヤミ金から手紙が来るようになるのよ。そこに電話をかければすぐ貸してくれたはずだけど、俺は律儀だから、手紙に書いてある住所まで借りに行ったんだ。でも、そこに会社はなくて借りれなかった。いま考えたら、ちゃんと見に行ってよかったよな。

玉袋：その時ヤミ金からカネ借りてたら、六角さん、いま頃腎臓1つ売ってたよ（笑）。

「そんなに演劇には興味ねえな」

六角：照明のアキラさんはずっとフランス座にいたの？

玉袋：フランス座辞めて、上野のポーカー喫茶に通ってましたね。その店名が「グレッグ・ノーマン」っていうの。

六角：ポーカー喫茶にレジェンドゴルファーの名前をつけるとは、凄い度胸だ（笑）。

玉袋：俺もカネがねえ時は、そこにいるアキラさんに借りに行くんです。

六角：アキラさんは金持ちなの？

玉袋：全然。それでも1万貸してくれた。あの頃の俺には大金です。

六角：いい人だなあ。

玉袋：感謝してますよ。たぶん、もう星になってると思う。

六角：俺たちには「こいつだったらカネを貸してくれるかもしれない」という嗅覚があるんだよ。

玉袋：借金のダウジングですね（笑）。

六角：ところで玉さんは来年60でしょ？ これからどうするの？

玉袋：まんまです。現状維持でやっていこうと思ってます。

六角：無理だよ。体が悲鳴をあげるから。急に膵液が漏れたりするんだから。

玉袋：六角さんは60になる直前は、どう思ってたんですか？

六角：俺は歳取るのが嬉しかったんだけど、気づいたことがあるんだ。ぶっちゃけ言うよ。俺、ずっと演劇やってきたけど、60になって改めて思うのは、「そんなに演劇には興味ねえな」ってことなんだよ。

玉袋：ぶっちゃけましたね。

人に迷惑、かけてもいいんじゃない？

六角：これからは自分が好きなフォークやブルースを小さいライブハウスで歌っていきたい。これまでの人生はそのための滑走路だと思ってる。もちろん芝居のオファーはあるから、やらしてはいただく。お芝居というご縁に恩返しはしたい。でも、60過ぎたら、やりてえことをやりたいなって思っています。

玉袋：人に迷惑をかけない範囲で、ってことですか？

六角：もちろんそうなんだけど、「人に迷惑をかけない」というのは、一体なんだろうな、とも思う。迷惑かけてもいい人もいるんじゃないかな。

玉袋：それはカネを貸してくれそうな人を見極めるのと同じ。“迷惑かけていい人ダウジング”ですよ（笑）。

六角：カネ貸してくれる人には借りてもいいと思うのと同じで、しっかり面倒見てくれる人には迷惑かけてもいいんじゃないかな。相手の許容範囲を超えたらいけないのはいままでの経験でわかってるけど、迷惑を少しずつかけながら、「ごめんな。ありがとな」とお互いに昇華していく。そうして静かに人生を終えていくのがいいかな。人様に迷惑かけて消えていった奴もいたけどさ、そいつらの気持ちもいまはわかるんだよね。

玉袋：どこかで生きてくれてりゃいい。同じ太陽を見てるわけでね。そいつらもカネを借りる時だけの神妙さとか、俺たちと同じように一所懸命に芝居したと思うし。

六角：俺は昔から上昇志向はなかったんだけど、60過ぎたら、ゼロになった。玉さんも上昇志向なんてまるでない感じがするんだけど、どう？

玉袋：もうないですね。俺たちはバブル絶頂期にフランス座に入ったんです。なのに、当時の浅草は歩いてる人より寝てる人の方が多い。そんな町にある劇場で、日給1000円で16時間働かされた。そんなの、それまで体が作ってきた血液を全部入れ替えられたのと同じですよ。

後編記事『【特別対談】六角精児×玉袋筋太郎「博打に負けて万札を破る…そんな人間を見るのが、一番の人生勉強なんだ」』へ続く。

玉袋筋太郎（たまぶくろ・すじたろう）／'67年、東京都生まれ。'87年に水道橋博士と浅草キッドを結成。赤坂にて「スナック玉ちゃん」を運営中。出演に『町中華で飲ろうぜ』など

六角精児（ろっかく・せいじ）／'62年、兵庫県生まれ。人気の役者として数多くのドラマ、映画、舞台に出演。「六角精児バンド」を組み、ミュージシャンとしても活動中

「週刊現代」2026年2月16日号より

【続きを読む】六角精児×玉袋筋太郎「博打に負けて万札を破る…そんな人間を見るのが、一番の人生勉強なんだ」