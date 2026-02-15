杉本彩が憤る「絶滅危惧種を使った地域活性化プロジェクト」の危うさ。動物ビジネスの闇

日本では他国に比べて、「ふれあい動物園」と呼ばれる、移動型動物園、野生動物を扱う動物施設やアニマルカフェが多く存在する。ネットで「ふれあい動物園」と検索すれば、驚くほどたくさんの情報があがってくる。もはや「当たり前の存在」だ。

しかし、ネットの口コミを見ると、「混んでいて動物たちが怖がっていた」「施設内を走り回り、奇声を上げる子どももいて、動物を飼育する環境ではなかった」「スタッフが細かく触り方を指導していると、『入場料払っているのにうるさい』とキレる親がいて驚いた」といった声もあった。

動物虐待事案の告発や、動物福祉向上に関する普及啓発活動を積極的に行っている『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』の主宰でもある俳優の杉本彩さんの連載で前回、そんなふれあい動物園の問題について掲載した。

「本来は、野生下でひっそりと木々に隠れて暮らす習性を持っているのに、明るい蛍光灯の中で四六時中人にじっと見られ触られて過ごす。もしも、自分がそんな環境下で逃げることもできなかったら、と想像してみてほしい。おやつタイムに大勢の人たちからむやみに餌を与えられれば、健康を害する個体もいます。『触るのは楽しい』『餌を食べるのを見るのはかわいい』『SNS用の写真が撮れてうれしい』は、人間の視点でしかないことをまず、私たちが自覚する必要があると思います」

こういった杉本さんの指摘には、多くの読者から「かわいいという視点しか持たずに利用していた」「確かに、混み具合とかみると、動物を飼育する環境ではない」「子どもと一緒に考えたいと思う」という声をいただいた。

そんな中、新たにコツメカワウソに関するふれあい動物施設の問題が浮上している。今回はその件について杉本さんが寄稿する。

以下より、杉本さんの執筆です。

コツメカワウソを巡る新たな問題が浮上

愛らしいしぐさ、つぶらな瞳。

コツメカワウソは、SNS時代において「かわいい野生動物」の代表格となった存在だ。しかし、その人気の陰で、私たちは本当に大切な問いを置き去りにしてきたのではないだろうか。

現在、コツメカワウソを前面に押し出した「交流型・保全型」をうたうテーマパーク事業が、地域観光の活性化や動物の保全、絶滅危惧種の教育効果の向上を目指すとし、全国の自治体や経営者に向けて、提案と募集が呼びかけられている。そこには、「地域の観光促進」「環境教育」「保全への貢献」……、といった一見耳触りの良い言葉が並ぶ。パッと見ただけではコツメカワウソを守りつつ地域活性化にも貢献する素晴らしい事業ではないかと思う人たちもいるだろう。

しかし、その一方で、この事業に対しては、WWFジャパン、日本アジアカワウソ保全協会、動物との共生を考える連絡会という3つの団体が2026年1月19日に『共同声明：コツメカワウソを利用した地域活性化プロジェクトについて』（※1）といった共同声明を出し、市民によるプロジェクト中止署名も広がっている。

※1：共同声明：コツメカワウソを利用した地域活性化プロジェクトについて（WWFジャパン）

専門家や保全団体の懸念とは？

なぜ、専門家や保全団体が、これほど強い懸念を示しているのだろうか。

まず押さえておきたいのは、コツメカワウソが置かれている国際的な状況だ。野生下のコツメカワウソは、生息地の破壊や密猟、ペット取引などにより個体数を減らし、「IUCNレッドリスト」において、絶滅の恐れのある動物に指定されている。2019年にはその危機が増しているとされ、国際取引が禁止された。仮に展示施設で使われる個体が、日本国内で繁殖して産まれた個体だったとしても、国内でさらに需要が高まれば、今後ペット目的の密猟、密輸といった違法取引や無配慮な繁殖に繋がることになる。

本当の意味の保全とは、コツメカワウソをむやみに増やすことではない。コツメカワウソの生息地である川や湿地が守られ、自然環境に生きる個体が増えていくことである。

「動物の保全」を名乗る事業であるならば、本来求められるのは、希少動物の生態を理解し、その種に相応しい管理といった動物福祉を最優先にした姿勢のはずだ。

一方、共同声明によると、2024年のコツメカワウソの触れ合い施設に関する調査報告書（※2）には、調査した日本のカワウソカフェすべてにおいて、十分な「水場」が確保されていなかった。

そもそも、コツメカワウソは、河川や沼地に生息する水中と陸上両方の環境が必須で、日常的に川や沼を泳ぎ潜り、湿地帯を歩くといった行動を繰り返す。水中の環境に適応した体で足には水かきもある。

以前、屋外のコツメカワウソの施設を見たことがあるが、泳ぐスピードはとても速く、すぐに潜ってしまうのでなかなか見つけられなかった。目を凝らし、沼を泳ぐ姿がチラッと見えたと思ったら、勢いよく陸地に上がり素早く歩きすぐさま草の中に隠れる。なので、人間が住むような室内環境では、コツメカワウソが本来求める行動欲求は満たされず、適正な飼育環境の実現は到底不可能だ。

※２：Assessment of Captive Environment for Oriental Small-Clawed Otters (Aonyx cinereus) in Otter Cafés in Japan

施設には「血税」が使用される可能性も

また、2025年10月に発表されたWWFジャパンの『野生動物との触れ合いの現在地：野生動物を扱うアニマルカフェのリスク緊急評価報告書』（※2）の調査によると、コツメカワウソを扱う施設から薬剤耐性菌が検出されたことも書かれている。施設利用者による病原体の持ち込みによって、人から動物、そして動物間で病原体が伝染し健康を害する恐れがあるという。

そして「かわいい」を全面に訴えかけ、簡単に触れ合える、簡単に飼えるという間違った解釈を、施設利用者に印象付けることで、多くの危険性を生む問題もある。そもそもコツメカワウソは、英国の動物園ライセンス法の実施基準では「危険動物カテゴリー1」に指定されている。

過去に日本では、コツメカワウソをペットとして飼育していた都内在住の女性が、懐かずに噛むからと紙を丸め粘着テープで固め棒状にしたもので、追い回すなどの虐待行為で動物愛護法違反の疑いで書類送検された（行為に対して飼い主は、「噛みついてくるメスをしつけただけだった」と証言。常習的な虐待は認められず、検察に起訴、不起訴の判断を委ねる相当処分となり最終的に不起訴となった）。

野生動物は、その風貌に見合わず、一般飼育には向かないので、決してかわいいペットにはならない。しかもコツメカワウソは、甲殻類や貝や魚を捕らえ、嚙み砕ける強靭な歯と顎を持っているため、本気で噛まれたら人の指や手などひとたまりもない。

今回の事業では、テーマパーク開設に手を上げるかもしれない自治体や経営者に対して、「コツメカワウソの個体の提供をする」という。このことから、事業者側がすでに相当数のコツメカワウソを飼育していると考えられる。この事業が実施されるかもわからないうちに相当数のコツメカワウソがいるとしたら、今後行き先がなければ、犬や猫とは異なり飼育のハードルが高いことから、多頭飼育崩壊の恐れもある。

現在、日本の動物愛護管理法は、犬や猫に比べ、野生動物やエキゾチックアニマルに対する具体的な飼育基準は著しく不十分だ。行政現場では「犬猫以外には明確な基準がない」という言葉が、責任を回避する贖宥状のように使われてきた現実がある。もし自治体が、こうした法整備の足りないところを補わないまま、野生動物の飼育事業に関与すればどうなるのか。問題が起きたとき、誰が責任を負うのか。動物の福祉は担保されるのか。人の安全は守られるのか。

この事業は自治体に呼びかけているということは、自治体が名乗りをあげれば「税金」が投入されるということだ。その自治体の住民はそのリスクを十分に知らされるのだろうか。

※2：野生動物を扱うアニマルカフェのリスク緊急評価（WWFジャパン）

「かわいい」「癒やし」、人間の欲望が生む不幸

これまで「ふれあい」を売りにした動物園やカフェが全国に広がる一方で、その多くが、野生動物の生態やストレス、長期的な飼育の困難さを軽視したまま運営されてきた。法規制が追いつかないまま、ビジネスだけが先行される……。この構図を、私たちは何度も目にしてきたはずだ。

今回のコツメカワウソ事業プロジェクトは、その延長線上にある。かわいく見える野生動物を前面に押し出し、「教育」や「保全」という言葉で飾りながら、実際に行われているのは、野生動物を人間社会の都合に合わせて配置し直す。その発想そのものが、野生動物との共生からもっとも遠い場所にあることに、私たちは気づかなければならない。

野生動物は、地域活性化の道具でも観光資源でもない。一度、人間の管理下に置いた命には、人間が最後まで責任を負う覚悟が求められる。

今、この段階で立ち止まり、問い直すことができなければ、同じ構図は、コツメカワウソに限らず、さまざまな野生動物へと広がっていくだろう。法整備の遅れを放置したまま、「グレーだから問題ない」という判断を積み重ねる社会に、動物福祉の未来はない。

さらに、見過ごしてはならないのが、私たち一人ひとりの行動が、この構造を後押ししてきたという事実だ。「かわいいから飼ってみたい」「かわいいから写真を撮りたい」「かわいいからシェアしたい」「かわいい写真でフォロワーを増やしたい、“いいね”や閲覧数が欲しい」。そうした気持ち自体、SNS社会である以上特別ではない。

けれど、その安易な“かわいい”のバズリの先に、「自分も飼ってみたい」「かわいい写真を撮れる場所にもっと行きたい」といった新たな需要を生み出すことで、野生動物は行き先を選べず、狭い空間に閉じ込められ、多くの動物がストレスや健康問題を抱えながら生きている……。こういった現状を人間がつくり出し、動物たちの生活を追い詰めていることを知り、立ち止まって考える必要がある。

動物の視点に立ったとき、本当に「いいね！」の環境はどんなところなのか、それぞれの動物の生息地がどこでどんな生態なのか、そこに思いを馳せ想像してほしい。無情にもかき消される動物たちの心の声を想像すれば、決して「いいね！」にはならないだろう。

問題はSNSだけではない。テレビの情報番組のロケで「一度来てみたかった！」と人気タレントといっしょに素敵に紹介されることで「珍しい動物にあえる場所」「楽しめて癒やされる場所」という誤ったイメージを広げ、野生動物を身近な存在だと錯覚させている現実もある。

野生動物を安易に利用する事業を止める力は、制度や行政だけでなく、市民一人ひとりが疑問を持ち理解を深めること。これが事業のあり方や制度を変える原動力になる。

その小さな認識の積み重ねが、野生動物を人の都合で扱う対象ではなく、本来の生き方を尊重すべき存在として見つめ直す社会へと、私たちを少しずつ導いていく。コツメカワウソのつぶらな瞳は、今、その問いを私たち一人ひとりに突きつけている。その問いに目をそらさず、この事業が現実のものとならないことを、 心から願わずにはいられない。

