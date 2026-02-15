クラブの芯でとらえて真っすぐ飛ばす！男子プロが分かりやすく解説
練習でもコースでもすぐに実践できるドライバーからパターまでの芯食いレッスン。
クラブの芯でとらえて真っすぐ飛ばすレッスンをツアープロが伝授！
ハッ！と開眼するポイントが満載のレッスンです！
「ヒット」ではなく「スイング」しよう！連続素振りで適度な力感をつかむ
体全体の余計な力が抜けてバランスよくスイングできる
芯に当てるためには、トップからフィニッシュ、フィニッシュからトップという「連続素振り」がオススメです。通常の素振りに反対方向の動きを加えることで、体全体の余計な力が抜けて、リキみが解消。ヒジや手首の関節がやわらかくなり、ヘッドの重さを感じながら適度な力感でスイングできるのです。
コースに出るとボールをヒットする（当てる）動きが強くなりがちですが、この連続素振りをすれば、スイング、つまり「クラブを振る」意識が向上。体が動いてバランスよくスイングできるので、結果的に芯に当たるようになりますよ。
手元を先行させながら反対方向に振ると、肩や腕の余計な力が抜けて、ヒジや手首の関節がやわらかくなる。
振り抜きを重視する
連続素振りで適度な力感をつかんだら、本番でも同じテンションで振ることが大切。振り抜きを重視して、しっかりスイングしよう。
当てにいくと飛ばずに曲がる
芯に当てようとして「ヒット」する動きが強くなるほど、ヘッドを上からぶつけたり、体が突っ込んだりして、正しいスイングができなくなる。
いかがでしたか。ドライバーの速攻テクをぜひ実践してみてください！
嘉数光倫
●かかず・てるみち／1989年生まれ、沖縄県出身。168㎝、72㎏。
構成＝小山俊正、野中真一
写真＝中野義昌、高橋淳司