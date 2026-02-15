◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本-アメリカ(大会9日目/現地14日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、4戦目でアメリカに敗れ1勝3敗となりました。

この日はセッション5が行われ、アメリカと対戦した日本。第4エンドを終え、3-2と序盤は日本がリードしますが第5エンドで1失点、第6エンドではスチールを許し逆転されます。1点ビハインドの第8エンドで痛恨の3点スチールを許し、第9エンドでは1点しか返せず負けを認めるコンシード、4-7で敗れました。

日本はこれで1勝3敗となり、カナダに並び8位タイに後退。トップは全勝のスウェーデン、スイスとアメリカが3勝1敗の2位タイとなっています。

【予選リーグSession5結果】

スイス 8-7 カナダ

アメリカ 7-4 日本

デンマーク 6-3 韓国

スウェーデン 8-6 イタリア

【予選リーグSession6カード】

日本 - 韓国

デンマーク - イタリア

イギリス - スウェーデン

アメリカ - 中国

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4-8 スウェーデン12日 負 7-10 デンマーク14日 勝 7-5 スイス14日 負 4-7 アメリカ15日 韓国16日 カナダ17日 イタリア18日 イギリス19日 中国