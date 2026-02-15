【カーリング】日本が1勝3敗で8位タイ 予選リーグはあと5戦・次戦は5位タイの韓国
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本-アメリカ(大会9日目/現地14日)
10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、4戦目でアメリカに敗れ1勝3敗となりました。
この日はセッション5が行われ、アメリカと対戦した日本。第4エンドを終え、3-2と序盤は日本がリードしますが第5エンドで1失点、第6エンドではスチールを許し逆転されます。1点ビハインドの第8エンドで痛恨の3点スチールを許し、第9エンドでは1点しか返せず負けを認めるコンシード、4-7で敗れました。
日本はこれで1勝3敗となり、カナダに並び8位タイに後退。トップは全勝のスウェーデン、スイスとアメリカが3勝1敗の2位タイとなっています。
【予選リーグSession5結果】
スイス 8-7 カナダ
アメリカ 7-4 日本
デンマーク 6-3 韓国
スウェーデン 8-6 イタリア
【予選リーグSession6カード】
日本 - 韓国
デンマーク - イタリア
イギリス - スウェーデン
アメリカ - 中国
12日 負 4-8 スウェーデン
12日 負 7-10 デンマーク
14日 勝 7-5 スイス
14日 負 4-7 アメリカ
15日 韓国
16日 カナダ
17日 イタリア
18日 イギリス
19日 中国