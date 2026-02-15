右ヒジが後方を向くのはNG！プロが実践する「右ワキを締める」テークバック【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【テークバックの勘違い2 テークバックの軌道】アップライトに上げるからインから下ろせない

アップライトはNG トップは低めがオススメ

テークバックの途中までは腰や肩を回して上げていたにも関わらず、肩が回らなくなったところからいきなり手でアップライトに上げてしまう人がいます。これもミスヒットの原因に。アップライトに上げると右ワキが空いて右ヒジが体から離れてしまい、ダウンでインサイドから下ろしにくくなるからです。

トップでのイメージは、右ヒジが右ワキの近くにあり、右ヒジが下を向いているのが正しい感覚。右ヒジが後方を向いていたり、右のポケットよりも外にあるのはNGです。

これがアマ！エラーNG：体が回ったところからさらに上げると右ヒジがスイングプレーンから外れる

アップライトだと手元は高く上がるが右ワキが空く

【check】

アップライトに上げると右ヒジが体から離れる。この形になるとプレーンから手元が外れ、インからおろすのが難しくなる

これがプロ！対策OK：右ヒジが右ワキの前にあって右ヒジが地面を指すようにする

右ワキが締まっていると手元はそれほど高く上がらない

【Point】右ヒジが右ポケットよりも中か、真上にくるように

【check】

インから下ろすためには、右ヒジのポジションが大事。クラブを上げるとき、右ヒジが地面を向いているかどうかをチェック

memo

オーバースイング気味の人は、テークバック1対ダウン～フォロー9のイメージでスイング。そうすれば手が必要以上に上がらなくなります。

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹