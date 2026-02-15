特集「キャッチ」です。がんで亡くなった母親との約束を守り、5歳からみそ汁を作ってきた、安武はなさん。映画やドラマにもなった本「はなちゃんのみそ汁」の主人公です。母親がこの世を去って、18年。父親と娘は多くの出会いに感謝しながら、変わらない時間を大切にしています。

■安武はなさん（22）

「（幼い頃から）自分の周りには大人の方がいた記憶があるので、その時は取材をしてもらっている感覚より、遊んでもらっている感覚でした。」

安武はなさん。「はなちゃんのみそ汁」の主人公として始めた取材は16年になります。



私たちが初めて出会った時、彼女はまだ小学生でした。



■はなさん（当時7）

「おみそ汁を作ること（お母さんに）たくさん教えてもらったから、うれしい。とてもうれしい。」

はなちゃんが腕を振るう手作りのみそ汁。作り方を教えたのは、母・千恵さんでした。



千恵さんは、はなちゃんが5歳の時にこの世を去りました。

千恵さんが残したブログには、余命わずかなことを覚悟しながらも、はなちゃんに向けて生きる力を伝え続けたメッセージの数々が残されています。



■母・千恵さんのブログ

「私は、がんになった後にムスメを授かりました。だから、この子を残して死ななければなりません。だとすると、心残りがないように死ななければなりません。」



みそ汁は、お母さんが残してくれた「命のレシピ」。そのみそ汁を通して、私たちは成長していくはなちゃんを見つめ続けました。



■はなさん（当時7）

Q.みそ汁作りをしていて一番うれしいことはなんですか？

「パパが笑ってくれるから。」

父と娘は、悲しみも喜びも分かち合い、歩んできました。



■父・信吾さん（62）

「すごく（健康には）気をつけていますね。一切、病気にはならない。僕が与えられた仕事は、妻から与えられた仕事は、娘の寿命を全うさせることですね。」



■はなさん（22）

「（幼い頃から）みそ汁講座はやっていましたが、大学生になってから仕事を依頼されていろいろな人と会う中で、事前に私のことを知ってくれている方がほとんどなので。私が行くことで、ありがとうって感謝してくれたり、子どもたちが喜んでくれたり、そういう機会がここ最近は増えて、それを経験してから、すごくありがたみを感じるようになりました。」

パパに喜んでもらいたい一心で、みそ汁を作っていたあの頃。



顔も見たくないし、話しかけてほしくない。反抗期を迎え、パパと口を利かなくなった時もありました。



そんな時でも、そこにはいつも家族をつなぐみそ汁がありました。

社会人となったはなちゃんは、現在22歳。福岡市の明太子メーカーで通信販売を担当しています。



■はなさん

「幼い頃から、食については厳しく厳しく言われて育ってきたので、私自身も気をつけないといけないなと思いますし、社会人になっても食だけは粗末にならないように意識して。体調を崩さず生きていけているので、それもお母さんとお父さんには感謝したいことです。」



一緒に食事をする機会は、めっきり減ったという2人。この日、はなさんの出勤前に信吾さんは久しぶりにみそ汁を作りました。



■父・信吾さん

「娘が就職したら一人暮らしを始めるだろうと思っていたし、その覚悟もできていたのですが、（僕の体調が）めちゃくちゃ心配みたいで。もしそう感じていて家を出ないのなら、ちょっと申し訳ないなと。一方では、僕のことを心配してくれているんだなと、うれしさも半分くらいあります。」



食卓は、これまで親娘（おやこ）3人をつないできました。

■母・千恵さんのブログ

「ムスメがいなかったら、正直、ここまでもこれからも頑張っていけたかどうかわからない。ムスメに出会えたことは、わたしがこの世にいたという証しだ。自分より大事な存在に出逢えたことは、私の人生の宝。サポーターの力は最強。わたしの人生の目的は、これだったのかな。」



社会人となった、はなちゃん。



■信吾さん

「おお、完璧。」

■はなさん

「おいしい。」

■はなさん

「自分が新しく出会った人も結構知ってくれている人が多いので、全国に親戚のおばちゃんやお母さん、お父さんがいる気分になって。皆さんも娘のように接してくれるので、それはすごくありがたいことだと思っています。」



うれしい時も悲しい時もいつも寄り添い、共に歩んできた18年。みそ汁作りを通して母が残した絆は、父と娘をつなぎ続けています。



