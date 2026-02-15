【脱マンネリ】かけるだけで絶品！万能「ネギダレ」人気レシピTOP3
冷蔵庫にネギが余っていませんか？
刻んで混ぜるだけの「ネギダレ」は、淡白なお肉もご飯が進むご馳走に変えてくれる魔法の調味料です！お肉はもちろん、魚や豆腐にかけるだけで味が決まるので、献立に迷った時の強い味方。
今回は、リピート必至の「ネギダレ」人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】焼肉屋さんの味！豚バラ肉の塩ネギダレかけ
堂々の第1位は、カリッと焼いた豚バラ肉に、特製の「塩ネギダレ」をかけたガッツリ系おかずです！鶏ガラスープの素とごま油の香ばしさに、レモンの酸味が加わって、こってりしたお肉もさっぱりいただけます。
レタスに包んで食べれば、おうちで手軽にサムギョプサル気分が味わえますよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】ネギダレの人気レシピ
火を使わずに電子レンジだけで作れる、忙しい日の救世主レシピ！パサつきがちなささみも、余熱で火を通すことでふっくら柔らかく仕上がります。
お酢の入ったさっぱり味のネギダレが相性抜群で、疲れた日でもペロリと食べられる一品です。
ヘルシーな鶏むね肉を美味しく食べるための決定版レシピです。じっくり茹でてしっとりジューシーに仕上げた鶏肉に、ショウガやニンニク、ラー油を効かせた特製ダレをたっぷりと。
シャキシャキのネギとピリ辛な風味が食欲をそそり、淡白なむね肉が驚くほどご飯泥棒なおかずに変身しますよ。
■シーン別に楽しむネギダレ活用術
ネギダレは少し多めに作って「作り置き」しておくのがおすすめ！
1位の塩ネギダレは焼き魚やチャーハンの味付けに、2位や3位の醤油ベースのタレは冷奴や唐揚げにと、アレンジ自在で万能です。
週末にまとめて作っておけば、平日の夜ご飯作りがグッと楽になりますよ。
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】焼肉屋さんの味！豚バラ肉の塩ネギダレかけ
焼くだけ豚肉の塩ネギダレかけ
【材料】（2人分）
豚バラ肉(焼き肉用) 300g
塩コショウ 適量
<塩ネギダレ>
白ネギ(みじん切り) 1本分
鶏ガラスープの素 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 2~3
レモン汁 適量
粗びき黒コショウ 適量
サニーレタス 適量
【下準備】
1、＜塩ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。
【作り方】
1、豚バラ肉に塩コショウを振る。フライパンを中火で熱し、豚バラ肉の両面を焼く。
2、サニーレタスと(1)を器に盛り、＜塩ネギダレ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
＜塩ネギダレ＞は、お肉以外にも焼いた魚にもよく合います。
あれば、プチトマトなどを添えると目にも美味しくなりますね。
■【2位以降も絶品ぞろい】ネギダレの人気レシピ
【No.2】レンジで10分！ささみのやわらかネギダレがけ
レンジで簡単！ささみのやわらかネギダレがけ by横田 真未さん
【材料】（2人分）
鶏ささ身 3本
酒 大さじ 1
レタス 1/4個
<ネギダレ>
小ネギ（細ネギ）(刻み) 大さじ 3
ニンニク(みじん切り) 1片分
砂糖 小さじ 1.5
しょうゆ 大さじ 1.5
酢 大さじ 1
ラー油 少々
塩コショウ 少々
【作り方】
1、＜ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは太めのせん切りにする。
2、鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に並べ、酒を振る。ふんわりラップをかけ、電子レンジで2〜2分30秒加熱し、そのままおいて余熱で中まで火を通す。粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂く。電子レンジは600Wを使用しています。
3、器に(2)とレタスを盛り合わせ、＜ネギダレ＞をかける。
【No.3】しっとり柔らか！香味野菜たっぷりのゆで鶏
たっぷりネギダレゆで鶏
【材料】（2人分）
鶏むね肉(大) 1枚
白ネギ(緑の部分) 1本分
ショウガ(薄切り) 1/2片分
酒 大さじ 4
レタス 1/4個
貝われ菜 1/2パック
プチトマト 4個
<ネギダレ>
白ネギ(みじん切り) 1/4本分
ショウガ(みじん切り) 1/2片分
ニンニク(みじん切り) 1/2片分
大根おろし 1/2カップ
作り置き甘酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
すり白ゴマ 大さじ 1/2
ラー油 小さじ 1/4~1/2
塩コショウ 少々
【下準備】
1、レタスはせん切りにして冷水に放ち、パリッとしたら水気をしっかりきる。
2、貝われ菜は根元を切り落とし、長さを半分に切ってレタスと合わせておく。
3、プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。
4、＜ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に分量外の水1200ml、白ネギ(緑の部分)、ショウガ、酒を入れて中火で熱し、煮たったら鶏むね肉を加える。再び煮たったら火を弱め、20分ゆでて火を止め、そのまま蓋をして10〜15分置く。
2、身の厚い部分に竹串を刺し、透明な煮汁が出たらそのまま常温まで冷まし、薄く切る。濁った汁が出たら再び中火で熱し、煮たったら火を止めて同様に冷ます。
ゆで汁はキッチンペーパー等でこし、スープに使えます。すぐに使わない場合は小分けにして冷凍し、チキンスープストックとしてご利用下さい。
3、器に貝われ菜と合わせたレタス、プチトマト、鶏むね肉を盛り合わせ、＜ネギダレ＞をかける。
■シーン別に楽しむネギダレ活用術
