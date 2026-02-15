冷蔵庫にネギが余っていませんか？

刻んで混ぜるだけの「ネギダレ」は、淡白なお肉もご飯が進むご馳走に変えてくれる魔法の調味料です！お肉はもちろん、魚や豆腐にかけるだけで味が決まるので、献立に迷った時の強い味方。

今回は、リピート必至の「ネギダレ」人気レシピランキングTOP3をご紹介します。



■【人気レシピNo.1】焼肉屋さんの味！豚バラ肉の塩ネギダレかけ
堂々の第1位は、カリッと焼いた豚バラ肉に、特製の「塩ネギダレ」をかけたガッツリ系おかずです！鶏ガラスープの素とごま油の香ばしさに、レモンの酸味が加わって、こってりしたお肉もさっぱりいただけます。

レタスに包んで食べれば、おうちで手軽にサムギョプサル気分が味わえますよ。

焼くだけ豚肉の塩ネギダレかけ


【材料】（2人分）

豚バラ肉(焼き肉用) 300g
  塩コショウ 適量
<塩ネギダレ>
  白ネギ(みじん切り) 1本分
  鶏ガラスープの素 小さじ 1
  ゴマ油 大さじ 2~3
  レモン汁 適量
  粗びき黒コショウ 適量
サニーレタス 適量

【下準備】

1、＜塩ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎって水に放ち、パリッとしたら水気をきる。



【作り方】

1、豚バラ肉に塩コショウを振る。フライパンを中火で熱し、豚バラ肉の両面を焼く。



2、サニーレタスと(1)を器に盛り、＜塩ネギダレ＞をかける。



【このレシピのポイント・コツ】

＜塩ネギダレ＞は、お肉以外にも焼いた魚にもよく合います。

あれば、プチトマトなどを添えると目にも美味しくなりますね。



■【2位以降も絶品ぞろい】ネギダレの人気レシピ

【No.2】レンジで10分！ささみのやわらかネギダレがけ


火を使わずに電子レンジだけで作れる、忙しい日の救世主レシピ！パサつきがちなささみも、余熱で火を通すことでふっくら柔らかく仕上がります。

お酢の入ったさっぱり味のネギダレが相性抜群で、疲れた日でもペロリと食べられる一品です。

レンジで簡単！ささみのやわらかネギダレがけ by横田 真未さん


【材料】（2人分）

鶏ささ身 3本
  酒 大さじ 1
レタス 1/4個
<ネギダレ>
  小ネギ（細ネギ）(刻み) 大さじ 3
  ニンニク(みじん切り) 1片分
  砂糖 小さじ 1.5
  しょうゆ 大さじ 1.5
  酢 大さじ 1
  ラー油 少々
  塩コショウ 少々

【作り方】

1、＜ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは太めのせん切りにする。



2、鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に並べ、酒を振る。ふんわりラップをかけ、電子レンジで2〜2分30秒加熱し、そのままおいて余熱で中まで火を通す。粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂く。電子レンジは600Wを使用しています。



3、器に(2)とレタスを盛り合わせ、＜ネギダレ＞をかける。





【No.3】しっとり柔らか！香味野菜たっぷりのゆで鶏


ヘルシーな鶏むね肉を美味しく食べるための決定版レシピです。じっくり茹でてしっとりジューシーに仕上げた鶏肉に、ショウガやニンニク、ラー油を効かせた特製ダレをたっぷりと。

シャキシャキのネギとピリ辛な風味が食欲をそそり、淡白なむね肉が驚くほどご飯泥棒なおかずに変身しますよ。

たっぷりネギダレゆで鶏


【材料】（2人分）

鶏むね肉(大) 1枚
  白ネギ(緑の部分) 1本分
  ショウガ(薄切り) 1/2片分
  酒 大さじ 4
レタス 1/4個
貝われ菜 1/2パック
プチトマト 4個
<ネギダレ>
  白ネギ(みじん切り) 1/4本分
  ショウガ(みじん切り) 1/2片分
  ニンニク(みじん切り) 1/2片分
  大根おろし 1/2カップ
  作り置き甘酢 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 1
  すり白ゴマ 大さじ 1/2
  ラー油 小さじ 1/4~1/2
  塩コショウ 少々

【下準備】

1、レタスはせん切りにして冷水に放ち、パリッとしたら水気をしっかりきる。

2、貝われ菜は根元を切り落とし、長さを半分に切ってレタスと合わせておく。

3、プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。

4、＜ネギダレ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】

1、鍋に分量外の水1200ml、白ネギ(緑の部分)、ショウガ、酒を入れて中火で熱し、煮たったら鶏むね肉を加える。再び煮たったら火を弱め、20分ゆでて火を止め、そのまま蓋をして10〜15分置く。



2、身の厚い部分に竹串を刺し、透明な煮汁が出たらそのまま常温まで冷まし、薄く切る。濁った汁が出たら再び中火で熱し、煮たったら火を止めて同様に冷ます。

ゆで汁はキッチンペーパー等でこし、スープに使えます。すぐに使わない場合は小分けにして冷凍し、チキンスープストックとしてご利用下さい。



3、器に貝われ菜と合わせたレタス、プチトマト、鶏むね肉を盛り合わせ、＜ネギダレ＞をかける。





■シーン別に楽しむネギダレ活用術
ネギダレは少し多めに作って「作り置き」しておくのがおすすめ！
1位の塩ネギダレは焼き魚やチャーハンの味付けに、2位や3位の醤油ベースのタレは冷奴や唐揚げにと、アレンジ自在で万能です。
週末にまとめて作っておけば、平日の夜ご飯作りがグッと楽になりますよ。

