『鉄腕DASH』新宿でカカオ栽培 “班長”松田元太、松島聡＆篠塚大輝と激闘75日間
松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）が、15日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演する。
カカオの生産量が激減している危機的状況の中、世界の総生産量の0.00002パーセントしかない奇跡の国産カカオを作るため、新宿のDASHのベース基地で「新宿カカオ栽培計画」が始まった。昨年8月、宮崎県のカカオ農家“Mr.カカオ”のもとで栽培方法を学んだ南国班長・松田は、持ち帰った苗を新宿の南国ハウスに植えた。
それから3ヶ月が経った11月下旬、2種類のカカオのうち、通称「トリニ谷男くん」が3ヶ月で27センチも成長。もう片方の「フォラスちゃん」は葉がしおれてしまった。カカオは高温多湿の熱帯ジャングルで育つため、栽培には1年を通して、15度以上の気温が必要だが、このまま真冬を迎えたら枯れてしまう。
カカオのピンチを救うため、班長・松田が知恵を絞ってハウスを大改造した。名付けて“ジャングル･ジャクソン作戦”。憧れのマイケルも思わず「アチ〜！」と叫んでしまうようなアツアツ空間にする秘策とは。さらに、ハウス内の湿度を劇的に上げるべく、サウナのロウリュを手作り。そのために必要なサウナストーンを求め、松島が島根県へ。200年の伝統技術を学び、1000度の熱にも耐えられるサウナストーンづくりに挑戦する。
一方、新宿の屋上に新たに誕生した憩いの場「松島茶屋」では、篠塚が暖房をつくる。目指すは、電気のいらない江戸時代の置き炬燵。カカオ栽培に奮闘する先輩たちに温まってもらうため、顔中を炭だらけにしながら黙々と作業を続ける篠塚。その力作に、駆けつけた松田と松島は「めっちゃいいじゃん！」「あったかい！」と喜ぶ。手作りコタツで温まりながら、屋上産ポップコーンとクワの実ティーで優雅な屋上ティータイムを繰り広げる。
