「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

小学校から突然かかってきた一本の電話

未就学児の間は、大人の目が届くところで過ごしていた子どもも、小学校にあがると自分勝手に行動する時間が増えていく。特に休み時間は、先生の目の届かないところで走り回る子どもは少なくない。私の息子も例外ではなく、あるとき心臓が飛び出しそうなほどびっくりした出来事があった。

「Aくんが、階段から飛んで足を骨折したかもしれません」

学校からその電話があったとき、一瞬、自分の耳を疑った。階段は下りるもの。飛ぶってどういうこと？

よくよく話を聞いてみると、放課後の校庭で友だちと遊ぶことになり、誰が一番早くボールをゲットできるか競争になったのだとか。負けず嫌いの息子は、三階の教室を飛び出すと階段を一段ずつ下りるより早く行くため、下の階の踊り場にジャンプしたというのだ。

すぐに学校に行き、息子に「なんでそんなことしたの？」と聞くと、「だって、飛べると思ったんだもん」と返ってきたときの絶望感。呆れて怒る気力もなく、すぐに息子を病院に連れていくと、お医者さんにも「階段を飛ばしてジャンプ？ そんな理由は初めて聞きましたね」と苦笑いされて、恥ずかしいやら情けないやら。ギプスを巻かれている息子の横で、私は思わず天を仰いだ。後から担任の先生に聞いた話によると、過去に、階段の手すりを滑ろうとして下に落ちて、手首を骨折した子もいたそうだ。

子どもの無邪気な衝動は、時としてこうした危険を招く。当時の私は、まさか息子がそんな危ないことをするとは思わなったため、学校生活が始まる前に階段の安全な使い方を教えておけば……と後悔したものだ。

階段を安全に上り下りしよう

小学校入学前後に身につけておきたい93のおやくそくを紹介した『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』の中には、の中には、「かいだんをあんぜんにのぼっておりよう」の項目がある。

・ひとと ぶつからないようにする。

・いちだんずつ のぼる。

・まえの ひとと あいだを あける。

・てすりに のぼったり ぶらさがったり しない。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.69）

この4つのルールは、息子に叩き込んでおきたかったことばかり。「おうちの方へ」のメッセージにも、階段を数段飛び下りて遊ぶ危険性や、手すりでの遊びが事故につながることが記されており、「まさか」は誰にでも起きる可能性があると親にも気づかせてくれる。「危ないからダメ！」と感情的に叱るのではなく、この本のイラストを親子で見ながら、「安全を守ることは、自分を守ること」だと伝えれば、子どももきっと納得してくれるだろう。